PALIO DI SIENA 16 AGOSTO 2022 DIRETTA LIVE – Oggi, martedì 16 agosto 2022, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Andrea Anastasio. L’evento, molto atteso nella città toscana (ma non solo), sarà seguito LIVE anche da noi di TPI. Di seguito la cronaca in tempo reale:

LA DIRETTA

Ufficiale: Palio rinviato a domani, 17 agosto. Pioggia permettendo.

Dopo circa 10 minuti il temporale è terminato lasciando però la piazza zuppa d’acqua. A breve la decisione sul rinvio della corsa che, al momento, sembra molto probabile

Forte temporale a Siena: il Palio di Siena potrebbe essere rinviato a domani. La pioggia infatti potrebbe aver rovinato la pista rendendola scivolosa e rischiosa per i cavalli e i loro fantini

Ci siamo: è il giorno del Palio!

Palio di Siena 16 agosto 2022 diretta live: le contrade in Piazza

Ma quali sono le contrade che corrono il Palio di Siena del 16 agosto 2022? Di seguito l’elenco delle contrade con i rispettivi fantini e cavalli:

TARTUCA – Federico Arri detto Ares su Remorex

LUPA – Giuseppe Zedde detto Gingillo su Astoriux

GIRAFFA – Michel Putzu su Arestetulesu

CIVETTA – Massimo Columbu detto Veleno II su Ungaros

LEOCORNO – Giovanni Atzeni detto Tittia su Violenta da Clodia

NICCHIO – Stefano Piras detto Scangeo su Zio Frac

VALDIMONTONE – Giosuè Carboni detto Carburo su Solo tue due

ONDA – Carlo Sanna detto Brigante su Tabacco

SELVA – Sebastiano Murtas detto Grandine su Reo Confesso

CHIOCCIOLA – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Viso D’Angelo

Regolamento

Qual è il regolamento del Palio di Siena del 16 agosto 2022? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).

Streaming e diretta tv

Dove vedere il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2022, in diretta tv e live streaming? Quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. Finora era stata la Rai a trasmettere la diretta del Palio di Siena. L’offerta di La7 però è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto la diretta partirà alle ore 16,45. “L’unicità di Siena e del Palio – ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi – è storia e la storia, senza presunzione, siamo noi. Per questo è giusto che ci sia, nel mondo dei media, la necessaria attenzione e perfino dedizione a questo straordinario esempio di civiltà, senz’altro unico al mondo”. La diretta del 16 agosto 2022 inizierà a partire dalle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.