Napoli Cagliari, le probabili formazioni | Serie A

NAPOLI CAGLIARI FORMAZIONI – Quali sono le probabili formazioni di Napoli e Cagliari per la partita valida per la quinta giornata della Serie A Tim 2019 2020? Per la gara, in programma mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21, i due allenatori dovrebbero puntare sui titolarissimi.

Ancelotti dovrebbe quindi dare spazio al suo 4-4-2 composto da Meret in porta; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam in difesa; a centrocampo Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; in attacco la coppia Mertens-Milik. In panchina Llorente.

Il Cagliari dovrà invece fare i conti con diversi assenti: Cragno, Faragò, Nainggolan, Pavoletti. Maran lì davanti dovrebbe quindi puntare su Simeone. A centrocampo Nandev, Cigarini, Rog e Castro.

TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT DI TPI

Ma vediamo insieme le probabili formazioni di Napoli Cagliari, partita della quinta giornata della Serie A in programma mercoledì 25 settembre 2019, nel dettaglio:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik

Indisponibili: Hysaj (In dubbio)

Squalificati: –

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandev, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone

Indisponibili: Cragno, Faragò, Nainggolan, Pavoletti

Potrebbero interessarti Torino Milan, le probabili formazioni della partita della Serie A Inter Lazio, le probabili formazioni per la partita della Serie A Roma Atalanta, le probabili formazioni per la partita della Serie A

Squalificati: –

Dove vedere Napoli Cagliari in tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in diretta dalla tv satellitare Sky Sport con ampio pre e post partita. In streaming sarà visibile, per gli abbonati Sky, tramite la piattaforma SkyGO.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING