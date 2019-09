MotoGp Misano 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere il GP di San Marino

MOTOGP MISANO 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 15 settembre 2019 alle ore 14 va in scena a San Marino il Gp di Misano 2019, 13esima gara della stagione del Motomondiale più famoso del mondo: la MotoGP.

LA NOSTRA DIRETTA

Lo spagnolo della Honda, Marc Marquez, campione del mondo in carica, quest’anno sembra più inarrestabile che mai. Sta dominando il campionato e già quasi ipotecato il titolo. Ma non è detto che a Misano, durante il Gp di San Marino 2019, non ci possano essere sorprese. Ecco perché è sempre interessante gustarsi lo spettacolo della MotoGp. Come andranno gli italiani, Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso?

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MOTO GP 2019

Dove vedere il Gp di Misano 2019 in tv? Sky Sport? Tv8? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio (orari compresi):

MotoGP Misano streaming tv: dove vederlo in tv live e differita | GP San Marino

Il GP di Misano (San Marino e riviera di Rimini dedicato a Marco Simoncelli) della MotoGP 2019 va in onda in diretta tv per gli abbonati Sky Sport sul canale 208 della pay-tv, cioè Sky Sport MotoGp (prove libere, qualifiche e gara vanno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro – gratis – sul canale del digitale terrestre Tv8.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

La diretta tv della gara di domenica, su Sky Sport MotoGp, inizia alle 13.25 con il programma Paddock Live Gara. Alle 14 l’inizio della gara di MotoGp. Per i più appassionati, però, le dirette iniziano già alle 10, con le gare di MotoE, Moto3 e Moto2. Stessi orari su Tv8 (canale del digitale terrestre).

MotoGP Misano streaming live: dove vederlo | GP San Marino 2019

Il Gran Premio di Misano (San Marino) della MotoGP sarà visibile anche in diretta tv streaming tramite la piattaforma Sky Go, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

Per utilizzarla, bisogna accedere con le proprie credenziali Sky ed essere – ovviamente – in possesso di un abbonamento al pacchetto Sport di Sky. SkyGo è disponibile sia sul sito ufficiale che tramite app per iOS e Android.

DOVE VEDERE TUTTE LE GARE DELLA MOTO GP 2019

Moto GP Misano 2019 streaming tv: il programma completo del weekend e gli orari tv del Gp a San Marino

Di seguito il programma con tutti gli orari del Gp di Misano (San Marino e riviera di Rimini) 2019 in tv e streaming:

Sabato 14 settembre 2019

Ore 8.55 – Prove libere 3 Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 9.50 – Prove libere 3 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 – Prove libere 3 Moto2 – diretta Sky Sport MotoG

Ore 12.30 – Qualifiche Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 13.30 – Prove libere 4 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14.10 – Qualifiche MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 15.05 – Qualifiche Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 16.10 – Gara 1 MotoE – diretta Sky Sport MotoGP

Domenica 15 settembre 2019

Ore 8.15 – Warm up Moto3, Moto2, MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 10 – Gara 2 MotoE – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 11 – Gara Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 12.20 – Gara Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14 – Gara MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

LA NOSTRA DIRETTA

MotoGp Misano streaming: programmazione TV8

Di seguito la programmazione di Tv8 per la gara della MotoGp a Misano (Gran Premio di San Marino):

Sabato 14 settembre 2019

12:30 – Qualifiche Moto3 (diretta)

14:00 – Qualifiche MotoGP (diretta)

15:00 – Qualifiche Moto2 (diretta)

Domenica 15 settembre 2019

11:00 – Diretta gara Moto3 (23 giri)

12:20 – Diretta gara Moto2 (25 giri)

14:00 – Diretta gara MotoGP (27 giri)

MotoGp Misano 2019 streaming: il circuito di Misano (San Marino)

Lungo 4226 metri suddivisi in 16 curve, il circuito di Misano è stato realizzato nel 1972 sotto l’egida di Enzo Ferrari. Più volte modificato nel corso degli anni (passando dai 3,4 chilometri originari ai 4,3 attuali), il tracciato ha acquisito l’attuale denominazione Misano World Circuit Marco Simoncelli nel 2011, a pochi giorni dalla tragica scomparsa dell’omonimo pilota sul circuito di Sepang.

LA NOSTRA DIRETTA