GP MISANO 2019 DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI del GP di Misano 2019, tredicesima tappa del Mondiale della MotoGp, in programma oggi, domenica 15 settembre 2019, alle ore 14.

Ci siamo: oggi, domenica 15 settembre 2019, alle ore 14 va in scena il Gp di Misano 2019 della MotoGp. I piloti di moto più forti al mondo sono pronti a darsi battaglia sulla pista di San Marino e riviera di Rimini intitolato a Marco Simoncelli. TPI seguirà LIVE la gara con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su. Seguite il GP con noi!

GP Misano 2019 diretta: come sono andate le qualifiche

Nelle qualifiche del sabato, il circuito di Misano ha visto le Yamaha in grande spolvero, capaci di occupare tre delle prime quattro posizioni.

La pole position infatti è stata strappata da Maverick Vinales, seguito da Pol Espargaro (KTM) e dalle altre due Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Il campione del mondo e leader della classifica, Marc Marquez, ha concluso al quinto posto. Dietro di lui Andrea Dovizioso e Valentino Rossi.

A chiudere la top10 delle qualifiche Johann Zarko, Alex Rins e Joan Mir.

GP Misano 2019 diretta: la classifica piloti prima del GP di San Marino

Di seguito la classifica piloti (Top 20) prima del Gp di San Marino e riviera di Rimini in programma oggi:

Marc Marquez (Honda) 250 punti Andrea Dovizioso (Ducati) 172 Alex Rins (Suzuki) 149 Danilo Petrucci (Ducati) 145 Maverick Vinales (Yamaha) 118 Valentino Rossi (Yamaha) 116 Jack Miller (Ducati) 94 Fabio Quartararo (Yamaha) 92 Cal Crutchlow (Honda) 88 Franco Morbidelli (Yamaha) 69 Pol Espargaro (KTM) 68 Takaaki Nakagami (Honda) 62 Joan Mir (Suzuki) 39 Aleix Espargaro (Aprilia) 33 Francesco Bagnaia (Ducati) 29 Andrea Iannone (Aprilia) 27 Miguel Oliveira (KTM) 26 Johann Zarco (KTM) 22 Jorge Lorenzo (Honda) 21 Stefan Bradl (Honda) 16

GP Misano 2019 diretta: le parole di Valentino Rossi

Il pilota italiano, più volte campione del mondo, Valentino Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Sono pronto, fa strano venire al Gran Premio svegliandosi nel letto di casa. Grande lusso, anche se le notti pre GP le passo qui. È stato bellissimo venire al circuito con la moto da gara, emozionante fare quella strada che da bambino facevo con il motorino. Era il posto in cui si facevano le gare… Pieno di gente, è stato bello. Sono sempre uguale? È perché ci vediamo spesso…”.

“Tenere la barra dritta sempre è importante nello sport ma anche nella vita: non devi essere né super triste se le cose vanno male né troppo felice se vanno bene. Non è facile. È un po’ il carattere. A Misano c’è grande pressione, ma è un privilegio poter correre qui davanti a tutti e cercare ancora di arrivare davanti”.

“Il malessere prima della gara? Sempre la stessa da sempre. Forse è proprio quello il bello. Da una parte non stai bene, ma dall’altra è bella, è eccitante. Stai bene”.

“Grip pista? La pista ha un anno in più. Secondo me è un po’ più lenta dello scorso anno”.

GP Misano 2019 diretta: dove vedere il Gran Premio di San Marino in tv e live streaming

Il GP di Misano (San Marino e riviera di Rimini dedicato a Marco Simoncelli) della MotoGP 2019 va in onda in diretta tv per gli abbonati Sky Sport sul canale 208 della pay-tv, cioè Sky Sport MotoGp (prove libere, qualifiche e gara vanno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro – gratis – sul canale del digitale terrestre Tv8.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini.

Il Gran Premio di Misano (San Marino) della MotoGP sarà visibile anche in diretta tv streaming tramite la piattaforma Sky Go, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

