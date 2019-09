MotoGp Aragon 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere il GP di San Marino

MOTOGP ARAGON 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 22 settembre 2019 alle ore 13 ad Aragona si corre il Gp di Aragon 2019, 14esima gara della stagione del Motomondiale più famoso del mondo: la MotoGP.

Lo pilota della Honda, Marc Marquez, campione del mondo in carica, quest’anno sembra più inarrestabile che mai. Sta dominando il campionato e già quasi ipotecato il titolo. Ma non è detto che ad Aragona, durante il Gp di Aragon 2019, non ci possano essere sorprese. Ecco perché è sempre interessante gustarsi lo spettacolo della MotoGp. Come andranno gli italiani, Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso?

Dove vedere il Gp di Aragon 2019 in tv? Sky Sport? Tv8? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio (orari compresi):

MotoGP Aragon streaming tv: dove vederlo in tv live e differita | GP Aragona

Il GP di Aragon della MotoGP 2019 va in onda in diretta tv per gli abbonati Sky Sport sul canale 208 della pay-tv, cioè Sky Sport MotoGp (prove libere, qualifiche e gara vanno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro – gratis – sul canale del digitale terrestre Tv8.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

La diretta tv della gara di domenica 22 settembre 2019, su Sky Sport MotoGp, inizia alle ore 13. Per i più appassionati, però, le dirette iniziano già alle 9, con le gare di MotoE, Moto3 e Moto2. Stessi orari su Tv8 (canale del digitale terrestre).

MotoGP Aragon streaming live: dove vederlo | GP Aragona 2019

Il Gran Premio di Aragon della MotoGP sarà visibile anche in diretta tv streaming tramite la piattaforma Sky Go, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

Per utilizzarla, bisogna accedere con le proprie credenziali Sky ed essere – ovviamente – in possesso di un abbonamento al pacchetto Sport di Sky. SkyGo è disponibile sia sul sito ufficiale che tramite app per iOS e Android.

Moto GP Aragon 2019 streaming tv: il programma completo del weekend e gli orari tv del Gp di Aragona

Di seguito il programma con tutti gli orari del Gp di Aragon 2019 in tv e streaming:

Venerdì 20 settembre 2019

Ore 9: Moto3 FP 1

Ore 9,55: MotoGP FP 1

Ore 10,55: Moto2 FP 1

Ore 13,15: Moto3 FP 2

Ore 14,10: MotoGP FP 2

Ore 15,10: Moto2 FP 2

Sabato 21 settembre 2019

Ore 9: Moto3 FP 3

Ore 9:55: MotoGP FP 3

Ore 10,55: Moto2 FP 3

Ore 12,35: Moto3 Qualifiche

Ore 13,30: MotoGP FP 4

Ore 14,10: MotoGP Qualifiche

Ore 15,05: Moto2 Qualifiche

Domenica 22 settembre 2019

Ore 9: Moto3 Warm Up

Ore 9,30: MotoGP Warm Up

Ore 10: Moto2 Warm Up

Ore 11: Moto3 Gara

Ore 13: MotoGP Gara

Ore 14,30: Moto2 Gara

MotoGp Aragon streaming: programmazione TV8

Di seguito la programmazione di Tv8 per la gara della MotoGp ad Aragona:

Sabato 21 settembre 2019

Ore 12,35 – Moto3 Qualifiche

Ore 14,10 – MotoGP Qualifiche

Ore 15,05 – Moto2 Qualifiche

Domenica 22 settembre 2019

Ore 11: Moto3 Gara

Ore 13: MotoGP Gara

Ore 14,30: Moto2 Gara

MotoGp Aragon 2019 streaming: il circuito di Aragona

Il tracciato è situato ad Alcaniz in Aragona ed è lungo 5,344 metri con velocità massime di 330 orari e minime di 75. Rettilineo di partenza da 285 orari, poi staccata della 1 a sinistra da 90 orari che porta a una doppia destra da 215 orari prima della staccata della 5, tornantino a sinistra da 90 orari. Segue breve allungo per la 7 a destra, poi staccata destra-sinistra di 8 e 9 da 75 orari.

In uscita importante la trazione, curvone verso sinistra in appoggio per 10 e 11 e staccata per la S 12-13 che anticipa l’altra S 14-15. Terminata la parte mista, inizia quella veloce. Poi si chiude con un lungo curvone a destra da 150 orari per transitare nuovamente sul tracciato.