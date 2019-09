MotoGp Aragon 2019: orari e programma del Gran Premio di Aragona

MOTOGP ARAGON 2019 ORARI – Domenica 22 settembre 2019 torna la MotoGp: in programma il Gp di Aragon 2019. Marquez contro tutti: chi vincerà la gara? La sfida sarò preceduta, ovviamente, da prove libere e qualifiche. Ma quali sono gli orari del Gran Premio di MotoGp di Aragona? A che ora si corre? Novità: la partenza della gara non sarà alle ore 14, bensì alle 13. Di seguito tutti gli orari (tv) e il programma completo del weekend del Gp di Aragon 2019:

Venerdì 20 settembre 2019

Ore 9: Moto3 FP 1

Ore 9,55: MotoGP FP 1

Ore 10,55: Moto2 FP 1

Ore 13,15: Moto3 FP 2

Ore 14,10: MotoGP FP 2

Ore 15,10: Moto2 FP 2

Sabato 21 settembre 2019

Ore 9: Moto3 FP 3

Ore 9:55: MotoGP FP 3

Ore 10,55: Moto2 FP 3

Ore 12,35: Moto3 Qualifiche

Ore 13,30: MotoGP FP 4

Ore 14,10: MotoGP Qualifiche

Ore 15,05: Moto2 Qualifiche

Domenica 22 settembre 2019

Ore 9: Moto3 Warm Up

Ore 9,30: MotoGP Warm Up

Ore 10: Moto2 Warm Up

Ore 11: Moto3 Gara

Ore 13: MotoGP Gara

Ore 14,30: Moto2 Gara

Il GP di Aragon della MotoGP 2019 va in onda in diretta tv per gli abbonati Sky Sport sul canale 208 della pay-tv, cioè Sky Sport MotoGp (prove libere, qualifiche e gara vanno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro – gratis – sul canale del digitale terrestre Tv8.

