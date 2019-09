Milan Inter, le probabili formazioni | Derby | Serie A

Quali sono le probabili formazioni di Milan e Inter per il derby, partita valida per la quarta giornata della Serie A Tim 2019 2020? Per la gara, in programma sabato 21 settembre 2019 alle ore 20,45, i due allenatori dovrebbero puntare sui migliori undici a disposizione. Vediamo quali potrebbero essere le loro scelte.

Milan: Marco Giampaolo punterà sul bel gioco e sul suo 4-3-2-1. In porta Donnarumma. Difesa a quattro composta da Conti, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. A centrocampo Kessié, Biglia e Calhanoglu. Davanti invece il tridente composto da Suso, Paquetà e Piatek.

Inter: Antonio Conte punterà invece tutto sulla concretezza. Il risultato a tutti i costi. Come giocheranno i suoi? Il modulo sarà il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali; Godin, De Vrij e Skriniar in difesa; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi ed Asamoah a centrocampo e la coppia Martinez-Lukaku lì davanti.

TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT DI TPI

Ma vediamo insieme le probabili formazioni di Milan e Inter, partita di Serie A in programma sabato 21 settembre 2019 alle ore 20,45, nel dettaglio:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; Piatek.

All. Giampaolo

Indisponibili: Caldara

Squalificati: Calabria

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku.

All. Conte

Potrebbero interessarti Gp Singapore 2019: orari e programma del Gran Premio di Marina Bay | Formula 1 Juventus Verona, le probabili formazioni | Serie A Cagliari Genoa streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A

Indisponibili:

Squalificati:

Chi vincerà il derby?

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING