MILAN INTER DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI del derby di Milano tra Milan ed Inter, gara valida per la quarta giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, sabato 21 settembre 2019, alle ore 20,45.

PRE PARTITA

Questa sera, sabato 21 settembre 2019, alle ore 20,45 va in scena il derby di Milano: Milan-Inter. TPI seguirà LIVE la partita, valida per la quarta giornata della Serie A, con una diretta testuale. Seguitela con noi!

Milan Inter diretta live: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Milan e Inter per la sfida di oggi a San Siro? Chi gioca il derby? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per il derby in programma stasera a San Siro:

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; Piatek.

All. Giampaolo

Indisponibili: Caldara

Squalificati: Calabria

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku.

All. Conte

Indisponibili:

Squalificati:

Milan Inter diretta live: come è finito l’ultimo derby?

Chi ha vinto l’ultimo Milan Inter? Ecco la sintesi completa della partita con tutti i gol:

Milan Inter diretta live: le parole di Giampaolo

L’allenatore del Milan Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter. Le sue parole: “Ho lavorato tanto, ma lo faccio sempre. Serenamente ho affrontato questa settimana come faccio sempre. È una partita che pesa e non rappresenta il crocevia della stagione. Siamo alla quarta partita del campionato”.

“Noi rappresentiamo i nostri tifosi e poi tutte le altre cose. So cosa significa regalare una gioia come la vittoria di un derby, l’ho vissuta in passato, anche se poi dura il tempo di un’ora. Non riesco a godere delle vittorie, ma è una forma mia caratteriale. I tifosi trasmettono quale sia l’importanza di questa partita”.

“Gioca Conti, è un’opportunità. Si allena bene ed è sempre attento. È cresciuto rispetto a qualche mese fa. In fase difensiva sa che deve migliorare. Domani ha l’opportunità di dimostrare come sta. Non va in guerra, va a giocare una partita di calcio”.

Milan Inter diretta live: le parole di Conte

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Milan. Queste le sue parole: “Liti e talpe? Non si vince solo in campo, cambiamo cattive abitudini”.

“Sanchez? Sta lavorando bene, secondo me sta facendo degli step importanti per avvicinarsi a essere considerato per l’undici iniziale. Può aggiungere esperienza per il campionato e per la Champions, ci può dare anche un pizzico di cattiveria agonistica. Lo aspettiamo, ci stiamo lavorando e sono contento che inizio a vedere le risposte che stavo cercando”.

“Lukaku? Ha avuto un problema nel riscaldamento con l’Udinese, una contrattura alla schiena. È passata, quindi sta bene. Brozovic? Rispetto agli anni scorsi ha due persone al suo fianco e non una, quindi ha meno campo da coprire. Ha margini di miglioramento importanti, se se lo mette in testa può diventare uno dei più forti in assoluto a livello europeo. Lo conoscevo in televisione, allenandolo giorno per giorno ho visto che ha delle potenzialità enormi”.

“Ogni partita bisogna giocarla al massimo e tutte le gare nascondono delle insidie. Dobbiamo affrontarle sempre con voglia ed entusiasmo, la vittoria può portare positività se conquistata nella giusta maniera. A volta invece può portare a rilassamenti, lì dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni”.

Milan Inter diretta live: dove vedere la partita in streaming

La partita tra il Milan e l’Inter sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium (IL SITO DI DAZN). Ma non solo: la partita sarà trasmessa anche sul canale 209 di Sky. Per vederla però bisogna aver attivato il servizio: gratis per molti clienti Sky, a pagamento per altri (qui le info su come attivare il servizio).