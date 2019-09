Lecce Napoli, le probabili formazioni | Serie A

Quali sono le probabili formazioni di Lecce e Napoli per la partita valida per la quarta giornata della Serie A Tim 2019 2020? Per la gara, in programma domenica 22 settembre 2019 alle ore 15, i due allenatori dovrebbero puntare sui migliori undici a disposizione. Vediamo quali potrebbero essere le loro scelte.

Lecce: Liverani punterà sul 4-3-2-1 con Farias e Lapadula a guidare l’attacco giallorosso. In difesa Rispoli, Rossettini, Lucioni e Calderoni avranno il difficile compito di arginare gli assalti del Napoli. Ma come giocheranno i ragazzi di Ancelotti? Il tecnico emiliano schiererà i suoi con il 4-4-2. In difesa Malcuit, Manolas, Koulibaly e Ghoulam. In attacco la coppia Llorente-Lozano. E Insigne? Il capitano dovrebbe giocare come esterno a sinistra.

Ma vediamo insieme le probabili formazioni di Lecce e Napoli, partita di Serie A in programma domenica 22 settembre 2019, nel dettaglio:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Falco; Farias, Lapadula.

All. Liverani

Indisponibili: Meccariello, Dell’Orco

Squalificati:

Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Llorente, Lozano.

All. Ancelotti

Indisponibili: Tonelli

Squalificati:

