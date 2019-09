Juventus Verona diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

JUVENTUS VERONA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Juventus ed Hellas Verona, gara valida per la quarta giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, sabato 21 settembre 2019, alle ore 18.

PRE PARTITA

Oggi, sabato 21 settembre 2019, alle ore 18 va in scena la sfida di Serie A tra Juventus ed Hellas Verona. TPI seguirà LIVE la partita, valida per la quarta giornata della Serie A, con una diretta testuale. Seguitela con noi!

Juventus Verona diretta live: probabili formazioni

Chi gioca oggi? Ecco le probabili formazioni di Juventus ed Hellas Verona per la sfida di oggi all’Allianz Stadium di Torino:

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

All. Sarri

Indisponibili: Pjaca, Perin, Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa

Squalificati:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino.

All. Juric

Indisponibili: Bocchetti, Badu, Crescenzi, Bessa

Squalificati: Stepinski

Juventus Verona diretta live: le parole di Sarri

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Hellas Verona: “Danilo a sinistra? È un’opzione. Stiamo aspettando De Sciglio perché ci potrebbe risolvere diversi problemi, non siamo in una situazione straordinaria a livello di esterni difensivi. Vedremo se abbassare Cuadrado o se tornerà De Sciglio”

“Douglas Costa? Ha fatto benissimo in questo inizio di stagione. Veniva da una lunghissima serie di infortuni e di inattività, era uno dei giocatori su cui facevo più affidamento ed era destinato a crescere. Poi purtroppo è arrivato questo infortunio. Ci sarà un primo controllo nei prossimi giorni, è un infortunio muscolare perciò dovrà necessariamente stare fuori qualche partita”.

“Ramsey? Ha fatto passi in avanti importanti, ma anche Rabiot si sta risollevando dopo aver cominciato indietro. Ci sarà spazio per entrambi: vedremo dopo l’allenamento se sarà subito o più avanti. In questo momento il ruolo di Matuidi per noi è importantissimo, perché legge le situazioni muovendosi tra il 4-3-3 e il 4-4-2 in fase difensiva, ma parliamo di due ragazzi che non parlano italiano e arrivano da campionati diversi. Se pensate che Platini ci ha messo 3-4 mesi per entrare nella Juve, possiamo dare un po’ di tempo anche a loro”.

“Automatismi? Se hai tre figli non puoi pensare che tutti diventino adulti a 21 anni e 6 mesi: alcuni lo fanno a 18, altri a 25 e altri ancora mai. Ognuno ha il suo percorso, e così è anche per le squadre. Stiamo già facendo tanto in allenamento, ma se vi aspettate di vedere il Napoli di Sarri probabilmente non succederà mai, perché questa squadra ha altre caratteristiche”.

Juventus Verona diretta live: le parole di Juric

L’allenatore del Verona Juric ha parlato in vista della sfida contro la Juventus di Sarri. Queste le sue parole: “È sicuramente una gara proibitiva ma non dobbiamo partire sconfitti. La Juventus è fortissima sulla carta non ha punti deboli. Bisogna giocare con la testa libera e pensare di poter fare punti. Non è ancora la Juventus di Sarri, è una squadra che sta cambiando modo di giocare. Io sono contento della squadra che ho, i ragazzi devono dimostrare di poter giocare in Serie A. Stiamo lavorando bene, esprimiamo un buon calcio e difendiamo bene. Dobbiamo fare il massimo per raggiungere la salvezza”.

“Di Carmine ha dimostrato di poter giocare in Serie A, domani giocherà lui perché penso che attualmente sia il migliore. Pazzini sta migliorando, ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Verre ha qualità importanti ma deve crescere ancora. Un allenatore è sempre contento di avere un calciatore come lui”.

“A inizio stagione volevamo fare due punte centrali. È arrivata dopo la volontà di sfruttare di più Zaccagni perché abbia più lucidità. Ma devo ammettere che, ad oggi, mi va bene come stanno interpretando i miei ragazzi il modulo. La squadra lavora bene, sia in parità numerica, con aggressività. Sono tutti applicati su quello che devono fare”.

“Sono contento del clima che si respira. Certamente arriveranno momenti difficili, ma spero non si perda questo affetto, anche perché ogni partita è importante. Spero sia sempre così, la squadra deve salvarsi. Tutti diamo il massimo che possiamo per fare. È un bell’ambiente, sono contento di come vanno le cose, in passato c’era qualche problema. Quando giochi e ti senti apprezzato secondo me giochi meglio”.

Juventus Verona diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita di Serie A, valida per la quarta giornata della stagione 2019 2020, tra Juventus e Verona sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

