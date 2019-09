Italia Namibia streaming e diretta tv: dove vederla | Coppa del mondo di Rugby 2019

ITALIA NAMIBIA STREAMING E DIRETTA TV – Dopo due giorni dall’inizio della competizione, è arrivato il momento dell’esordio dell’Italia alla Coppa del mondo di rugby 2019 in Giappone. Oggi, alle 7,15 (ora italiana) gli azzurri guidati dal coach Conor O’Shea scenderanno in campo all’Hanazono Stadium di Osaka per la prima giornata del girone B dei Mondiali di rugby contro la Namibia.

Sulla carta, il primo impegno di Sergio Parisse e compagni è molto agevole: la Namibia, infatti, è una nazione semi professionistica, dunque di livello inferiore agli azzurri. Nonostante ciò, si tratta sempre di un Mondiale quindi è bene non sottovalutare l’avversario.

Anche perché l’Italia è davvero obbligata alla vittoria, se vuole avere anche una minima chance di passare il girone e qualificarsi ai quarti di finale: ricordiamo, infatti, che nel gruppo B – oltre a Italia e Namibia – c’è il Canada e soprattutto le corazzate Nuova Zelanda e Sudafrica.

Ma dove vedere in tv e in streaming Italia Namibia? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Italia Namibia, dove vedere in diretta tv la partita della Coppa del Mondo di rugby 2019

I Mondiali di rugby 2019, in Italia, verranno trasmessi in esclusiva dalla Rai. L’accordo stipulato tra la rete di viale Mazzini e la Federazione mondiale del rugby prevede i diritti di trasmissione di almeno 17 delle 48 partite della Coppa del Mondo in Giappone, sia su Rai 2 che su Rai Sport+HD.

Tra queste, oltre alla partita d’esordio e a tutte quelle delle fasi a eliminazione diretta, sono comprese anche tutte le partite dell’Italia.

Italia-Namibia, dunque, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2, al secondo canale (o al 502, in HD) del vostro digitale terrestre. Il fischio d’inizio è alle 7,15, ma il collegamento inizierà dieci minuti prima. Il commento sarà affidato ad Andrea Fusco e all’ex giocatore Andrea Gritti.

Italia Namibia streaming, dove vederla su pc, smartphone e tablet

La partita dei Mondiali di rugby 2019 tra Italia e Namibia sarà disponibile anche in live streaming, ovviamente su RaiPlay: la piattaforma di streaming di viale Mazzini, infatti, permette a tutti gli utenti registrati di vedere in diretta su pc, smartphone e tablet quello che va in onda sui propri canali.

A partire dalle 7,05 di oggi, dunque, potrete vedere Italia Namibia in streaming sulla piattaforma. Per accedere vi basta registrarvi, gratuitamente, con una mail o un account social, e poi scegliere dal menu delle dirette il canale Rai 2.

Italia Namibia streaming, la formazione ufficiale dell’Italia

In vista di Italia-Namibia, il ct O’Shea ha reso nota la formazione ufficiale con cui la Nazionale azzurra scenderà in campo. Eccola:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 20 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 23 caps)

13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 59 caps)

12 Luca MORISI (Benetton Rugby, 27 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 20 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 51 caps)

9 Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 34 caps)

8 Sergio PARISSE (Tolone, 140 caps) – capitano

7 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 18 caps)

6 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 33 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 15 caps)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 115 caps)

3 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 20 caps)

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 21 caps)

1 Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 11 caps)

A disposizione:

16 Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 25 caps)

18 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 4 caps)

19 Dean BUDD (Benetton Rugby, 23 caps)

20 Jake POLLEDRI (Gloucester, 10 caps)

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 34 caps)

22 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 36 caps

23 Matteo MINOZZI (Wasps, 13 caps)

Italia Namibia streaming, le parole del capitano Sergio Parisse

Quella di oggi sarà una partita particolare per il capitano dell’Italia, Sergio Parisse. Per lui, infatti, inizia il quinto Mondiale di rugby con la maglia azzurra. Un’impresa riuscita, nella storia di questo sport, soltanto ad altri due giocatori: Brian Lima e l’ex compagno di reparto Mauro Bergamasco.

In più, contro la Namibia sarà la 141esima presenza in Nazionale per Parisse, secondo in questa particolare classifica insieme a Brian O’Driscoll. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non vedo l’ora di giocare domenica. La preparazione è stata lunga e intensa e abbiamo avuto una buona crescita. Abbiamo preparato al meglio l’incontro contro la Namibia. Sarà importante farsi trovare pronti. Il mio quinto Mondiale – ha continuato – con l’Italia è motivo di orgoglio, ma al momento non ci sto pensando: la squadra ha la priorità”.