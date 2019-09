Italia Francia volley maschile streaming live e diretta tv: dove vedere la partita | Europei 2019

ITALIA FRANCIA STREAMING TV – Dopo il filotto di vittorie contro Portogallo, Grecia, Romania e Bulgaria, per l’Italia del volley maschile è arrivato il momento più decisivo del girone A degli Europei 2019 di pallavolo: la partita contro la Francia.

Stasera, mercoledì 18 settembre 2019, gli azzurri del ct Chicco Blengini sfideranno i transalpini in un match che dirà molto sul futuro delle due compagini nella competizione continentale. Entrambe, infatti, avendo vinto tutte le altre partite del girone sono certe della qualificazione agli ottavi: ma la vincente di stasera strapperà il passaggio del turno con un primo posto nel gruppo A.

Il risultato sarebbe certamente un accoppiamento sulla carta più agevole agli ottavi di finale. Francia e Italia, inoltre, potrebbero incontrarsi nuovamente già agli eventuali quarti di finale.

C’è grande attesa dunque per Italia-Francia di stasera, a partire dalle 20,45, alla Sud de France Arena di Montpellier. I transalpini giocheranno con un leggero favore del pronostico e il sostegno del pubblico di casa, ma gli azzurri – tra l’altro già certi della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, al contrario degli avversari – sono pronti a dare battaglia.

Ma dove vedere in tv e in streaming Italia-Francia degli Europei 2019 di volley maschile (che quest’anno si giocano in quattro paesi: Francia, Olanda, Slovenia, Belgio)? Vediamo insieme tutte le informazioni utili.

Dove vedere Italia Francia di volley maschile in diretta tv

Italia-Francia sarà visibile in diretta tv sul canale Rai Sport + HD (canale 57 del vostro digitale terrestre) a partire dalle 20.30, con il collegamento da Montpellier con tutte le ultime notizie sulla formazione dell’Italia.

Ma c’è di più: l’impegno della nazionale di volley maschile è così importante da aver spinto la Rai a un cambio di programmazione. Così, a partire dalle 21,05, ci sarà uno spostamento della diretta della partita da Rai Sport + HD a Rai 2.

Per vedere Rai 2, vi basta sintonizzarvi sul secondo canale del digitale terrestre (o sul 502 per vederlo in HD) o se siete in possesso di un decoder Sky sul canale 102 del vostro telecomando.

A partire dalle 21,05, sulla seconda rete troverete la diretta tv di Italia-Francia.

Dove vedere Italia Francia in streaming

Non sarete in casa nel momento dell’inizio della partita ma non volete perdervi neanche un minuto degli Europei 2019 di volley maschile? Niente paura, potete sempre vedere Italia-Francia in streaming. Come? Ovviamente grazie a RaiPlay, la piattaforma streaming della tv di viale Mazzini.

Potete usufruire gratuitamente del servizio, vi basta collegarvi sul sito ufficiale della piattaforma (o scaricare l’omonima app, disponibile sia per iOS che per Android), registrarvi con una mail o un social network e poi scegliere la diretta di Rai Sport + HD (e poi quella di Rai 2) nel menu a tendina.

Ma c’è anche un’alternativa: potete vedere Italia-Francia in streaming anche su DAZN. La piattaforma, a pagamento, trasmette infatti in diretta la partita degli Europei 2019 di volley maschile.

DAZN su Sky: come attivare il canale 209 DAZN1 a partire dal 4 settembre

Italia Francia streaming: le probabili formazioni

Ma quali sono le probabili formazioni della partita Italia-Francia di stasera? Per quanto riguarda l’Italia, l’impegno è così importante da chiedere a tutti i ragazzi di Blengini uno sforzo ulteriore. Bisogna anche considerare però che il match con la Bulgaria si è giocato solo ieri, quindi Ivan Zaytsev e compagni hanno avuto davvero poco tempo per rifiatare. La Francia, invece, ha giocato l’altroieri, quindi sarà molto più riposata.

Non si attende quindi un ampio turnover nella formazione azzurra. Secondo le ultime indiscrezioni, le probabili formazioni vedranno tra i favoriti per scendere in campo dal primo minuto Giannelli in regia, Zaytsev a supporto nel ruolo di opposto, e poi Juantorena e uno tra Antonov e Lanza. Colaci sarà il libero, mentre per la maglia di centrale giocherà uno tra Piano e Anzani.

La Francia, invece, non ha ancora sciolto i dubbi sulla presenza in campo del temibile schiacciatore Earvin Ngapeth, che ha saltato le prime quattro partite dell’Europeo 2019 a causa di alcuni problemi fisici. La sua presenza sarebbe di certo un problema in più per gli azzurri, che già dovranno avere a che fare con fenomeni come l’opposto Stephen Boyer, il libero Jenia Grebennikov e Julien Lyneel.

Italia Francia streaming: girone, calendario e partite dell’Italia agli Europei 2019

Le 24 nazionali che partecipano agli Europei di volley maschile 2019 sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno. Le prime quattro squadre di ogni girone ottengono l’accesso agli ottavi di finale. Dopodiché sarà tutto a eliminazione diretta, fino alla finalissima del 29 settembre.

Girone A: ITALIA (12 punti), Francia (12 punti), Bulgaria (9 punti), Portogallo (3 punti), Grecia (3 punti), Romania (o punti).

Girone B: Belgio, Serbia, Germania, Slovacchia, Spagna, Austria.

Girone C: Russia, Finlandia, Slovenia, Bielorussia, Macedonia del Nord, Turchia.

Girone D: Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Ucraina, Montenegro.

Di seguito, il calendario dell’Italia con tutte le partite del girone:

12 settembre: Italia-Portogallo (3-0)

13 settembre ore 20,45: Italia-Grecia (3-1)

15 settembre ore 14: Italia Romania (3-1)

17 settembre ore 19,30: Italia-Bulgaria (3-1)

18 settembre ore 20,45: Italia-Francia