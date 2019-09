Inter Lazio, le probabili formazioni | Serie A

INTER LAZIO FORMAZIONI – Quali sono le probabili formazioni di Inter e Lazio per la partita valida per la quinta giornata della Serie A Tim 2019 2020? Per la gara, in programma mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21, i due allenatori (Antonio Conte e Simone Inzaghi) dovrebbero puntare sui titolari, niente turnover.

3-5-2 per l’Inter: Handanovic in porta. Godin, l’ex Lazio de Vrij e Skriniar in difesa. A centrocampo: Candreva, Barella, Brozovic, Sensi e Biraghi. In attacco la coppia Sanchez, Lukaku.

La Lazio dovrebbe invece rispondere con un 3-5-2: Strakosha in porta; Luiz Felipe, Acerbi, Radu in difesa; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic in mediana; Correa, Immobile lì davanti.

Da segnalare il gemellaggio delle due tifoserie. Non è escluso che prima, durante o dopo la gara San Siro renda (nuovamente) omaggio all’ultras della Lazio Diabolik, ucciso qualche mese fa a Roma.

TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT DI TPI

Ma vediamo insieme le probabili formazioni di Inter e Lazio, partita della quinta giornata della Serie A in programma mercoledì 25 settembre 2019, nel dettaglio:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Sanchez, Lukaku

Indisponibili: –

Squalificati: –

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Indisponibili: –

Potrebbero interessarti Torino Milan, le probabili formazioni della partita della Serie A Napoli Cagliari, le probabili formazioni per la partita della Serie A Roma Atalanta, le probabili formazioni per la partita della Serie A

Squalificati: –

Dove vedere Inter Lazio in tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in diretta dalla tv satellitare Sky Sport con ampio pre e post partita. In streaming sarà visibile, per gli abbonati Sky, tramite la piattaforma SkyGO.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING