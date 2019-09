Gp Singapore 2019, orari e programma del Gran Premio di Formula 1 | Marina Bay

GP SINGAPORE 2019 ORARI – Torna la Formula 1. Domenica 22 settembre 2019 alle ore 14,10 i piloti della F1 corrono sul circuito di Singapore (Marina Bay) per la quindicesima prova del Mondiale. C’è grande attesa per Leclerc, reduce dalla vittoria nel Gp di Monza (e che vittoria). Riuscirà il monegasco della Ferrari ad impensierire le Mercedes di Hamilton e Bottas? E Vettel? Il tedesco si sarà ripreso dall’errore di Monza? Tante domande a cui avremo risposta a partire da oggi, venerdì 20 settembre, con le prove libere. Ma vediamo insieme il programma completo con tutti gli orari del Gp di Singapore 2019:

Giovedì 19 settembre 2019

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Venerdì 20 settembre 2019

Ore 10.30: Prove libere 1 F1

Ore 14.30: Prove libere 2 F1

Ore 16.45: Conferenza stampa Team Principal

Sabato 21 settembre 2019

Ore 12: Prove libere 3 F1

Ore 15: Qualifiche F1

Domenica 22 settembre 2019

Ore 14.10: Gara F1

Ma qual è la copertura tv del weekend di Formula 1? Dove vedere prove, qualifiche e gara in tv e streaming? Di seguito l’agenda completa con tutti gli orari tv del Gp di Singapore 2019:

Venerdì 20 settembre 2019

Prove libere 1: 10:30 SKY

Prove libere 2: 14:30 SKY

Sabato 21 settembre 2019

Prove libere 3: 12:00 SKY

Qualifiche: 15:00 SKY (differita ore 18 TV8)

Domenica 22 settembre 2019

Gara: 14:10 SKY (differita ore 18 TV8)

Gli appassionati di motori hanno la possibilità di seguire il Gran Premio di Singapore anche in live streaming, su Sky Sport F1 HD che come di consueto dà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio di streaming Sky Go. Per utilizzarlo gli utenti della piattaforma satellitare devono scaricare l’app Sky Go.

