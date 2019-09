Coppa del mondo rugby 2019 streaming e tv: dove vedere i Mondiali in Giappone

COPPA DEL MONDO RUGBY STREAMING TV – Cresce l’attesa per l’inizio dei Mondiali di rugby 2019: da venerdì 20 settembre a sabato 2 novembre, il Giappone si trasformerà nel centro mondiale del rugby, con una competizione che si preannuncia più equilibrata che mai.

I Mondiali di rugby si giocheranno in ben 48 partite, disputate in 12 città diverse: ci sarà anche l’Italia, che però non fa parte del novero delle favorite, che comprende invece i campioni in carica da otto anni della Nuova Zelanda, il Sudafrica, il Galles, l’Australia, l’Inghilterra e l’Irlanda.

La guida alla Coppa del mondo di rugby 2019

Ma dove vedere le partite della Coppa del mondo di rugby in tv e in streaming? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Coppa del mondo rugby 2019, dove vedere i Mondiali in tv

In Italia, è stata la Rai ad aggiudicarsi i diritti di trasmissione dei Mondiali di rugby 2019. L’accordo raggiunto tra la federazione mondiale di rugby e la rete di viale Mazzini prevede la trasmissione, in esclusiva, di almeno 17 partite sulle 48 totali.

Le partite dei Mondiali di rugby 2019 andranno in onda sia su Rai 2 che su Rai Sport+HD: tra essi ci saranno sicuramente il match inaugurale (Giappone-Russia, alle 11,30 – ora italiana – del 20 settembre 2019), i quarti di finale, le semifinali, la finale per il bronzo e la finalissima. Chiaramente andranno in onda, in chiaro e in diretta, anche tutte le partite dell’Italia.

Per vedere le partite dei Mondiali vi basterà dunque sintonizzarvi sul secondo canale del digitale terrestre (o 502 in HD) oppure ancora sul canale 57. Su Sky, invece, non verrà trasmesso nessun match della Coppa del mondo di rugby 2019.

Come vedere Rai 2 in streaming

Coppa del mondo rugby 2019 streaming, dove vedere i Mondiali su pc, smartphone e tablet

Non sarete in casa durante la messa in onda delle partite ma non volete perdervene neanche una per nessun motivo al mondo? Niente paura, potete sempre vedere la Coppa del mondo di rugby 2019 in streaming.

Le partite della Rugby World Cup 2019 che verranno trasmesse sui canali Rai, infatti, saranno disponibili anche su Rai Play, la piattaforma di streaming che permette a tutti, previa registrazione (gratuita), di seguire anche su pc, smartphone e tablet le dirette tv dei canali della Rai. Così, sarà possibile vedere in streaming tutte le partite dell’Italia ai Mondiali.

Il calendario completo della Coppa del mondo 2019 di rugby

La Coppa del mondo di rugby 2019 non sarà disponibile, in streaming, su DAZN, che non ne ha acquistato i diritti.