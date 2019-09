Charles Leclerc, chi è il pilota della Ferrari: età, carriera e vita privata

La Ferrari torna a sognare, e lo fa grazie a Charles Leclerc, il giovane pilota monegasco che con le sue vittorie e ottime prestazioni ha conquistato il cuore dei tifosi della Rossa di Maranello. Arrivato come una giovane promessa, è ben presto diventato un predestinato tra i grandi della Formula 1.

Questa stagione 2019 di F1 lo sta vedendo assoluto protagonista, con un totale finora di cinque pole position conquistate nel corso del Mondiale, ben tre consecutive. Ma chi è Charles Leclerc, il pilota della Ferrari giovane promessa della Formula 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Charles Leclerc chi è, carriera del pilota Ferrari

Per molti è un predestinato, e lo si è capito sin dalla sua prima gara in F1 in Australia. Poi il grande exploit con la prima vittoria a Spa, in Belgio, e soprattutto quella straordinaria nel Gran Premio di casa per la Ferrari, Monza.

Un’onda Rossa lo ha subito eletto come nuovo beniamino, e Leclerc si è subito confermato anche nel Gp di Singapore, disputato domenica 22 settembre 2019, ottenendo la terza pole position consecutiva e arrivando secondo in gara, alle spalle di Vettel, per una splendida doppietta Ferrari. Leclerc è così diventato il più giovane di sempre a vincere un Gran premio con la scuderia di Maranello.

Nato nel Principato di Monaco, Charles Leclerc ha solo 21 anni, visto che è nato il 16 ottobre 1997. Sin da piccolo il pilota Ferrari ha dovuto fare i conti con momenti non facili: ha perso infatti il padre a soli 54 anni, oltre all’amico Jules Bianchi nel 2015.

La sua carriera inizia nel kartodromo di Brignoles gestito proprio dal padre di Bianchi. Con Jules si crea subito un ottimo rapporto, nonostante una differenza d’età di otto anni. Dopo i primi successi con i kart, nel 2014 passa alla Formula Renault 2.0 correndo per il team britannico Fortec Motorsports.

Chiude la stagione d’esordio al secondo posto. Nel 2015 Charles Leclerc passa alla Formula 3 e chiude la stagione al quarto posto. Campione del mondo con la GP3, l’anno dopo entra nella Ferrari Driver Academy.

Con la Rossa inizia la sua esperienza da collaudatore, poi nel 2017 gareggia nel campionato di Formula 2, vincendo il campionato con sette vittorie e dieci podi su ventidue gare. Nel 2018 passa meritatamente alla Formula 1.

Il predestinato Charles Leclerc inizia con il team Sauber e nei primi tempi fa piuttosto fatica. Chiude la stagione al 13° posto con 39 punti conquistati. L’11 settembre 2018, a Mondiale di F1 in corso, la Ferrari annuncia che Leclerc sarà uno dei due piloti della Rossa per la stagione 2019, al fianco di Sebastian Vettel.

Nel Gp del Barhain chiude terzo dopo un’ottima gara segnata però da un problema al motore. Poi per Leclerc arrivano le grandi vittorie in Belgio e a Monza.

Charles Leclerc chi è, vita privata

Il pilota della Ferrari da qualche anno è fidanzato con Giada Gianni, coetanea di origini napoletane. Leclerc è molto attivo sui social, e il suo profilo Instagram è seguito da oltre 2 milioni 200mila persone.