Inter Slavia Praga diretta live | Champions League | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

INTER SLAVIA PRAGA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Inter e Slavia Praga, gara valida per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2019 2020, in programma oggi, martedì 17 settembre 2019, alle ore 18,55.

INTER SLAVIA PRAGA DIRETTA LIVE

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

PRE PARTITA

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Manca sempre meno all’esordio dell’Inter di Antonio Conte in Champions League: tra poco si scoprirà se lo schiacciasassi che si è visto finora in campionato farà lo stesso anche nella madre delle competizioni europee

Questa sera, alle ore 18,55, Inter e Slavia Praga scendono in campo a San Siro per la prima partita della fase a gironi della Champions League 2019 2020. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

LE PARTITE DELLA PRIMA GIORNATA DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Inter Slavia Praga diretta live: le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni di Inter e Slavia Praga per la partita di San Siro? Di seguito le possibili scelte dei due allenatori per il match di oggi pomeriggio:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

All: Conte

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Zeleny; Hora, Stanciu, Traore, Husbauer, Olayinka; Skoda.

All: Trpišovský

Inter Slavia Praga diretta live: le parole di Antonio Conte

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Slavia Praga di oggi pomeriggio alle ore 18,55. Queste le sue parole: “Dicono che io sia allenatore più da campionato che da Europa? Si vive di luoghi comuni… Basta che qualcuno dica una cosa in tv e tutti gli vanno dietro. Io ho giocato tre Champions, ma l’ho fatto sempre con creature appena nate… altri invece con squadre già solide, ecco questo possiamo dire ai sapientoni. Qui tutti pensano che qualsiasi cosa tocchi io poi si vince, ma non è così”.

“Il modulo? Solo in Italia siete fissati con queste cose, io ho allenato in Inghilterra e lì non gliene frega nulla, voglio vedere coraggio e intensità, quello che stiamo cercando di proporre noi. Il resto sono tutte cazzate, il calcio moderno si evolve, bisogna stare al passo con i tempi, anche magari chi allenava prima e vedeva le cose in maniera diversa”.

“Non sia legato ai risultati, ma a quello che stiamo provando a fare. Roma non è stata costruita in un giorno. Stiamo gettando basi solide da lasciare eventualmente a chi verrà dopo di me, spero di essere io un giorno ad usufruire di questo lavoro”.

“Lo Slavia viene da un campionato vinto, in un torneo competitivo. Dovremo fare grande attenzione, se ci sarà da battagliare dovremo essere bravi. Lukaku? C’è un allenamento davanti e altre 24 ore di tempo per valutare. Di sicuro se giocherà è perché darà le necessarie garanzie”.

Potrebbero interessarti Napoli Liverpool diretta LIVE: aggiornamenti in tempo reale | Risultato Calendario Champions League 2019 2020: le partite in programma oggi | 1 giornata gironi Dinamo Zagabria Atalanta streaming e tv: dove vedere la partita | Champions League

“Non è giusto porsi limiti, perché vorrebbe dire costruirsi degli alibi. Vedremo strada facendo che livello avremo raggiunto e a quale tipo di traguardo potremo ambire. Noi dobbiamo diventare una squadra stabile nel rendimento, solo così si può ambire a qualcosa di importante, non andando sulle montagne russe”.

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020

Inter Slavia Praga diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida di Champions League sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport.

In live streaming la partita tra Inter e Slavia Praga sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale, e su NowTv, piattaforma a pagamento.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

TUTTI I GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020