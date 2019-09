Atletico Madrid Juventus diretta live | Champions League | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ATLETICO MADRID JUVENTUS DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Atletico Madrid e Juventus, gara valida per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2019 2020, in programma oggi, mercoledì 18 settembre 2019, alle ore 21.

PRE PARTITA

Stasera, mercoledì 18 settembre 2019, alle ore 21 Atletico Madrid e Juventus si sfidano allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid per la prima partita della fase a gironi della Champions League 2019 2020. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

LE PARTITE DELLA PRIMA GIORNATA DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Atletico Madrid Juventus diretta live: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Atletico Madrid e Juventus per la partita stasera? Di seguito le possibili scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ATLETICO MADRID (4-3-1-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Hermoso, Arias; Koke, Saul, Partey; Lemar; Joao Felix, Diego Costa.

All: Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

All: Sarri.

Atletico Madrid Juventus diretta live: le parole di Maurizio Sarri

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atletico Madrid di Simeone di oggi alle ore 21. Queste le sue parole:

Sulla possibile formazione, visto l’infortunio in avanti di Douglas Costa: “In questo momento la mia sensazione è che la squadra non sia ancora pronta ad una rotazione netta. Vedrò come stanno i ragazzi e deciderò chi schierare. Pjanic? È a disposizione, domani vedremo se farlo giocare dall’inizio oppure no. Non ha alcun problema di carattere muscolare, questo quanto emerso dai controlli. Si è allenato con il gruppo regolarmente”.

Sulla situazione di Dybala, finito ormai ai margini della squadra: “Dybala o Bernardeschi? Ripeto, la squadra non è ancora pronta per i cambiamenti. Quindi devo fare molta attenzione alle scelte per non mettere in difficoltà i giocatori”.

Sarri ha inoltre detto la sua sul rapporto tra la Juventus e una Champions League che manca ormai da troppi anni: “Un’ossessione? No, non la sentiamo. Siamo la Juventus, scendiamo in campo sempre per vincere. Ma oltre a noi ci sono altre 12 squadre attrezzate per vincere. Il calcio italiano, in questo momento storico, è una realtà minore rispetto alle altre. Negli ultimi 20 anni abbiamo perso il primato che avevamo, solo per colpe nostre. Dobbiamo affrontare queste gare con determinazione e leggerezza, perché dobbiamo tornare a divertirsi in campo. La fobia non ci deve toccare”.

Sulla vittoria dell’Europa League dell’anno scorso, quando era sulla panchina del Chelsea: “Il calcio ormai è uguale a tutte le latitudini. A giro per l’Europa ci sono mentalità diverse dalle nostre, da noi un gol preso è un dramma, mentre da altre parti si pensa subito a pareggiare. C’è una leggerezza diversa, ma dal punto di vista tattico tutti si stanno adeguando. E il calcio italiano è sempre il più complicato, ci sono allenatori di altissimo livello”.

Atletico Madrid Juventus diretta live: le parole di Diego Simeone

Anche Diego Simeone, allenatore dei colchoneros, ha parlato in conferenza stampa prima del match con la Juventus. Ecco le sue parole:

“Sia noi che la Juventus siamo in una fase di adattamento. Lì prima c’era Allegri, rimasto alla guida dei bianconeri per cinque anni. Ora c’è Sarri, che è arrivato da due mesi. Per adattarsi serve tempo, anche per noi vale la stessa cosa: abbiamo molti giocatori nuovi, alcuni dei quali senza alcuna esperienza in Champions League. Stiamo lavorando e proviamo a spiegare loro tante cose, ma l’esperienza si guadagna solo giocando, sia sbagliando che facendo bene. Il potenziale lo abbiamo, speriamo di poter dimostrare al più presto che possiamo fare qualcosa di grande”.

“Ho rivisto tutte le nostre partite contro la Juve, compresa l’ultima amichevole. Il 3-0 subito a Torino? Non mi dà grandi indicazioni, perché anche se ci saranno tanti protagonisti di quella sera il gioco di Sarri è diverso da quello di Allegri. La Juve comunque resta una squadra forte, noi avremo l’obbligo di portare la gara dove vogliamo”.

“Abbiamo cambiato tanti giocatori e abbiamo cercato di prendere giocatori con caratteristiche simili a quelli che avevamo prima. Poi abbiamo inserito un giocatore come Joao Felix, che è giovane, forte, ma ha tantissime cose da imparare. Ha tanta fiducia, voglia di migliorare e ha umiltà. Un parallelo tra lui e Cristiano Ronaldo? Ronaldo è un animale da gol, ha sempre pensato a migliorarsi e ci è riuscito. Fermarlo è difficile, è forte sotto ogni punto di vista. Noi come squadra cercheremo di rendergli la partita difficile. Dicono che Joao Felix può diventare un giorno come Cristiano, dovrà allenarsi duramente”.

Atletico Madrid Juventus diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida di Champions League sarà trasmessa via satellite su Sky Sport.

In live streaming la partita tra Atletico Madrid e Juventus sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale, su NowTv, piattaforma a pagamento, e su MediasetPlay.

