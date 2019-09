Verona Milan diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

VERONA MILAN DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Verona e Milan, gara valida per la terza giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, domenica 15 settembre 2019, alle ore 20,45.

VERONA MILAN DIRETTA LIVE

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

PRE PARTITA

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Oggi, domenica 15 settembre 2019, alle ore 20,45 Hellas Verona e Milan scendono in campo allo stadio Bentegodi, partita valida per la terza giornata della Serie A 2019 2020. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale. Seguite la sfida con noi!

Verona Milan diretta live: probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Hellas Verona-Milan? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida di oggi pomeriggio:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski

Indisponibili: Crescenzi, Badu, Bessa

Squalificati: –

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek

Indisponibili: Caldara, Biglia, Hernandez (In dubbio)

Squalificati: –

Verona Milan diretta live: le parole di Giampaolo

Le parole dell’allenatore del Milan Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro il Verona:

“Prima di cominciare vorrei fare le mie condoglianze personali a Cafù per la perdita del figlio. In settimana ho allenato pochi giocatori, ma si sono allenati bene e con grande professionalità. Col tempo le cose miglioreranno e di questo ne sono sicuro”.

Sul Milan che al rientro dalla sosta per le nazionali non vince da tre anni: “Non ci faccio caso a queste statistiche, questo è l’anno della qualificazione e se non si vince è un problema. È pura coincidenza, non ci ho mai prestato attenzione: non credo che sia questo che sposti un equilibrio tra vincere o perdere”.

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A DI OGGI

Verona Milan diretta live: le parole di Juric

L’allenatore dell’Hellas Verona Juric ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan. Queste le sue parole:

“Abbiamo lavorato bene, siamo fiduciosi, vogliamo fare una bella partita dopo due gare fatte bene. Contro il Milan dobbiamo giocare con la testa libera, senza pensare alla partita di prima ma facendo il massimo”.

Su Giampaolo: “Con lui sono state partite sempre belle, alla sua squadra è sempre andata bene anche quando giocavamo bene. Mi piace come persona, c’è stima reciproca”.

Sui nazionali tornati da pochi giorni: “Rrahmani ha fatto due partite dispendiose, so quanto conta per lui giocare con la sua nazionale. Amrabat l’ho trovato bene. Chi ha giocato meno ha potuto scaricare un po’”.

Verona Milan diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita di Serie A sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

In live streaming la partita tra Milan e Verona sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING