Roma Sassuolo diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ROMA SASSUOLO DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Roma e Sassuolo, gara valida per la terza giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, domenica 15 settembre 2019, alle ore 18.

ROMA SASSUOLO DIRETTA LIVE

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

PRE PARTITA

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

L’arrivo delle squadre allo stadio Olimpico è previsto per intorno alle ore 16, seguite la diretta della sfida con noi!

Mancano poche ore alla sfida tra Roma e Sassuolo. Dove vedere la partita in tv e live streaming? Qui tutti i dettagli

Ci siamo: oggi, domenica 15 settembre 2019, alle ore 18 allo stadio Olimpico si gioca Roma-Sassuolo, partita valida per la terza giornata della Serie A 2019 2020. TPI seguirà LIVE la sfida direttamente dello stadio del Foro Italico. Seguite la sfida con noi!

Roma Sassuolo diretta live: probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Roma-Sassuolo? Di seguito le probabili scelte di Fonseca e De Zerbi per la sfida di oggi pomeriggio allo stadio Olimpico:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Lo. Pellegrini, Veretout; Mkhitaryan, Zaniolo, Kluivert; Dzeko

All. Fonseca

Indisponibili: Spinazzola, Zappacosta, Perotti, Under

Squalificati: –

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Traore, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga

All. De Zerbi

Indisponibili: Rogerio, Bourabia

Squalificati: –

Roma Sassuolo diretta live: le parole di Fonseca

Le parole dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Sassuolo:

“Sono stato dieci giorni senza nazionali, ma alla fine abbiamo avuto il tempo necessario per lavorare anche perché alcuni non sono stati impiegati. Smalling ha avuto un leggero problema all’adduttore e abbiamo deciso di non rischiarlo, perché lo preferiamo al 100 per cento e non al 70 o 80. Quindi in accordo con lo staff medico, visti i tanti impegni che ci aspettano, abbiamo preferito gestire così questa situazione”.

Sulle novità in campo: “Vedo la squadra migliorare ogni giorno, sono fiducioso in vista di questa partita. Ci sarà sicuramente qualcosa di diverso ma non voglio svelare la nostra strategia in vista della partita con il Sassuolo”.

Sui troppi infortuni muscolari, un problema già registrato l’anno scorso: “Non sono il tipo di persona a cui piace trovare delle scuse. Le sei situazioni sono distinte: Under si è fatto male con la nazionale, Pastore ha una storia recente di infortuni e noi abbiamo il dovere di gestire alcuni calciatori a rischio e qui ce ne sono. Smalling non ha un problema muscolare vero e proprio, ha solo avvertito un dolore e noi non vogliamo incorrere in ricadute. I due casi che meritano di essere oggetto di attenzione sono Zappacosta e Perotti, anche se quest’ultimo ha uno storico recente e infatti si è fatto male su una palla da fermo, mentre Zappacosta durante il riscaldamento pre-partita. Sono due casi che non sono normali e che quindi verranno approfonditi”.

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A DI OGGI

Roma Sassuolo diretta live: le parole di De Zerbi

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

“La Roma ha un’identità chiara e anche noi andremo lì per andare a fare la partita, sapendo che avremo di fronte una squadra forte, con giocatori forti. L’anno scorso è stato un marchio nostro e non togliamo niente. Mi aspetto una bella partita”.

Su Chiriches e Defrel: “Sono due giocatori forti, fortissimi. Abbiamo una squadra molto forte. Il mercato ci vede uscire rinforzati e lo penso sul serio. Non vuol dire fare meglio dell’anno scorso, altrimenti conterebbe la carta ma è una squadra forte. Defrel non farà l’esterno a sinistra, quando giocherà cercheremo di farlo avvicinare a Caputo quando giocheranno assieme. Può fare l’esterno a destra ma lì c’è Berardi e non ci sarà questa soluzione. Chiriches è il giocatore giusto per noi: sa giocare, ci porta esperienza, ci porta spessore. Vediamo la condizione fisica, io so già ma lo scoprirete domani”.

Sulle speranze scudetto della Roma: “Non lo so se è da scudetto perché la Juve è davanti a tutti. Ha tanti calciatori importanti ma la rosa che ho a disposizione mi inorgoglisce, mi rende anche responsabile per non fare danni. Mi dispiace per l’infortunio di Rogerio perché era l’anno della sua consacrazione ma troveremo soluzioni diverse con Peluso, Tripaldelli, Kyriakopoulos”.

Roma Sassuolo diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita di Serie A sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

In live streaming la partita tra Roma e Sassuolo sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.