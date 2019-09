Inter Udinese diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

INTER UDINESE DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Inter ed Udinese, gara valida per la terza giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, sabato 14 settembre 2019, alle ore 20,45.

PRE PARTITA

Eccoci: oggi, sabato 14 settembre 2019, alle ore 20,45 Inter e Udinese si sfidano a San Siro per la terza giornata della Serie A Tim 2019 2020. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale dove troverete tutte le azioni salienti, i gol e le statistiche del match. Seguite la sfida con noi!

Inter Udinese diretta live: probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Inter Udinese? Di seguito le possibili scelte di Conte e Tudor per la sfida di San Siro, in programma stasera:

Inter (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Godin, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lukaku

All. Conte

Indisponibili: de Vrij (In dubbio)

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna

All. Tudor

Indisponibili: Ter Avest

Squalificato: –

Inter Udinese diretta live: le parole di Conte

Le parole dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte in vista della sfida contro l’Udinese di Tudor: “È particolare preparare la partita di ripresa. Giocatori che arrivano in condizioni diverse, è una situazione completamente diversa. Sarà una gara difficile. Udinese ottima squadra, forte, fisica, difende bene e ha giocatori di gamba. Ha giocatori di qualità, dobbiamo fare attenzione ai calci da fermo. Ci stiamo preparando, ci aspettano 7 partite in 23 giorni molto impegnative. Scopriremo a che punto siamo con tutti ti giocatori”.

Che risposta mi aspetto dal gruppo? Ci sono partite molto impegnative: Barcellona, Lazio, prima di Champions. Non è questione di misurare le ambizioni, dobbiamo fare del nostro meglio, ci dobbiamo concentrare di partita in partita e affrontarla al massimo. La partita della vita sarà con l’Udinese. Vogliamo fare una buona prestazione, mantenere alto l’entusiasmo che deve essere dosato. Gruppo di ragazzi che lavora bene, si sta creando qualcosa di importante”.

“Sono entrato nel cuore dei tifosi? Sicuramente devo essere onesto e dire che mi fa piacere. Ho sempre detto in passato che io sono questo nel bene e nel male. Do tutto me stesso quando inizio a lavorare per un club, entro totalmente nel club e nella sua storia e cerco di trasferirlo ai calciatori”.

Sanchez ha dimostrato in passato di avere grandi qualità. In passato ha vinto, ha giocato in club importanti. È forte, ha qualità, deve riannodare il filo che ha perso negli ultimi due anni, allo United non ha dimostrato il suo valore. Deve essere portato al suo livello. Ho trovato grande disponibilità e voglia di allenarsi, deve entrare nella nostra idea di gioco, ha iniziato a capire l’intensità e alcune situazioni di gioco. Quando sarà pronto dci darà una grossa mano”.

“Lukaku è entrato nel pianeta Inter nel migliore dei modi. Con il sorriso, con grande disponibilità. Il resto del gruppo ha capito e lo ha accolto alla grande. Ha doti umane, è buono, si mette a disposizione. Non deve fare per forza gol, è altruista, pensa al bene della squadra. È importante, in rosa un giocatore con le sue caratteristiche è Lautaro. Può giocare sia come prima che come seconda punta”.

Inter Udinese diretta live: le parole di Tudor

L’allenatore dell’Udinese Tudor ha parlato in vista della sfida contro l’Inter in programma oggi. Queste le sue parole: “La squadra sta bene, chi non è partito ha lavorato bene. Veniamo da due belle partite, sia quella contro il Milan che quella contro il Parma, anche se abbiamo perso. Abbiamo subito solo tre tiri e sono arrivati tre gol. I ragazzi sanno che siamo sulla strada giusta. I Nazionali è chiaro che dovranno essere valutati, visti i tanti viaggi fatti”.

“Come sta Okaka? Stefano non si è allenato con la squadra in questa settimana, è arrivato con qualche problemino. Conte è un amico ed è uno dei più forti allenatori al mondo. Sarà bello sfidarlo domani a San Siro uno degli stadi migliori. Non vedo l’ora di iniziare la partita. Per lo Scudetto sarà corsa a tre, le rose di Inter, Juve e Napoli sono al top e anche gli azzurri con Manolas e Lozano si sono rinforzati. Il campionato è appena iniziato e credo che sarà molto bello”.

“I duelli individuali? Questa è una componente ma ci sono anche altre cose come i calci piazzati. I piccoli particolari decidono le partite, l’importante sarà non subire troppo, dovremo sfruttare le occasioni che avremo”.

La difesa dell’Inter è la migliore al mondo? Anche quelle di Juve e Napoli sono fortissime, sono gusti personali. Non posso dire che quella nerazzurra è la migliore”.

“Lukaku? Conte l’ha voluto fortemente, è un campione che decide le gare. Abbiamo studiato lui e tutto il resto della squadra perché non è l’unico che crea problemi. C’è l’imbarazzo della scelta nel cercare i giocatori pericolosi tra i nerazzurri”.

Inter Udinese: come è finita lo scorso anno?

Come è finita Inter Udinese? Di seguito la sintesi completa della partita della scorsa stagione tra Inter e Udinese:

Inter Udinese diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra i nerazzurri e i bianconeri sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN). Ma non solo: la partita sarà trasmessa anche sul canale 209 di Sky. Per vederla però bisogna aver attivato il servizio: gratis per molti clienti Sky, a pagamento per altri (qui le info su come attivare il servizio).