Bologna Roma, le probabili formazioni | Serie A

Quali sono le probabili formazioni di Bologna e Roma per la partita valida per la quarta giornata della Serie A Tim 2019 2020? Per la gara, in programma domenica 22 settembre 2019 alle ore 15, i due allenatori (Mihajlovic e Fonseca) adotteranno qualche cambiamento. Ma facciamo un passo alla volta. Partiamo dal Bologna. Sinisa Mihajlovic, alle prese con la battaglia contro la leucemia, probabilmente non seguirà la squadra dalla panchina, ma – in caso di assenza – lo farà certamente dalla sua camera d’albergo. I suoi si dovrebbero schierare con un 4-2-3-1. Alle spalle di Palacio: Orsolini, Soriano e Sansone.

La Roma, reduce dalla vittoria in Europa League, dovrebbe rispondere con il suo 4-2-3-1. Possibile riposo per Kolarov: al suo posto Spinazzola. Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan dovrebbero invece agire dietro all’insostituibile Dzeko.

TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT DI TPI

Ma vediamo insieme le probabili formazioni di Bologna e Roma, partita di Serie A in programma domenica 22 settembre 2019, nel dettaglio:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

All. Mihajlovic

Indisponibili: Danilo

Squalificati:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All. Fonseca

Potrebbero interessarti MotoGp Aragon 2019: orari e programma del Gran Premio di Aragona Gp Singapore 2019: orari e programma del Gran Premio di Marina Bay | Formula 1 Juventus Verona, le probabili formazioni | Serie A

Indisponibili: Perotti, Zappacosta, Under

Squalificati:

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING