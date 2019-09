Zona d’ombra: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, sabato 14 settembre 2019, va in onda su Rai 3 alle 20.30 Zona D’Ombra, film del 2015 scritto e diretto da Peter Landesman che vede come protagonista Will Smith.

La pellicola si basa sull’articolo Game Brain del 2009 di Jeanne Marie Laskas per la rivista GQ e racconta la vera storia del dottor Bennet Omalu, neuropatologo nigeriano che scoprì la CTE (encefalopatia cronica traumatica), una malattia degenerativa che colpisce il cervello.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in tv e in streaming.

Zona D’Ombra film | Trama

Il film racconta la storia di Bennet Omalu, neuropatologo che si è battuto con tutte le sue forze per portare all’attenzione pubblica una sua importante scoperta: una malattia degenerativa del cervello che colpiva i giocatori di football vittime di ripetuti colpi subiti alla testa. Nel corso della sua ostinata ricerca, Omalu tentò di smantellare lo status quo dell’ambiente sportivo che, per interessi politici ed economici, metteva – consapevolmente – a repentaglio la salute degli atleti.

Zona D’Ombra film | Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Will Smith – dott. Bennet Omalu

– dott. Bennet Omalu Alec Baldwin – dott. Julian Bailes

– dott. Julian Bailes Albert Brooks – dott. Cyril Wecht

– dott. Cyril Wecht Gugu Mbatha-Raw – Prema Mutiso

– Prema Mutiso David Morse – Mike Webster

– Mike Webster Arliss Howard – dott. Joseph Maroon

– dott. Joseph Maroon Mike O’Malley – Daniel ‘Danny’ Sullivan

– Daniel ‘Danny’ Sullivan Eddie Marsan – dott. Steven DeKosky

– dott. Steven DeKosky Hill Harper – Christopher Jones

– Christopher Jones Adewale Akinnuoye-Agbaje – Dave Duerson

– Dave Duerson Stephen Moyer – dott. Ron Hamilton

– dott. Ron Hamilton Richard T. Jones – Andre Waters

– Andre Waters Paul Reiser – dott. Elliot Pellman

– dott. Elliot Pellman Luke Wilson – Roger Goodell

– Roger Goodell Sara Lindsey – Gracie

– Gracie Eme Ikwuakor – Amobi Okoye

– Amobi Okoye Matthew Willig – Justin Strzelczyk

– Justin Strzelczyk Bitsie Tulloch – Keana Strzelczyk

Zona D’Ombra film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Zona D’Ombra film | Streaming

Come vedere il film Zona d’Ombra in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 14 settembre 2019 – a partire dalle 20,30 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming