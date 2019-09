Zoe Mallucci, chi è la tentatrice di Temptation Island Vip 2019

Tra le tentatrici di Temptation Island Vip 2019 che più si sono messe in mostra finora nel programma condotto da Alessia Marcuzzi c’è sicuramente Zoe Mallucci. La ragazza single infatti sin dalla prima puntata si è avvicinata ad Andrea Ippoliti, fidanzato di Nathalie Caldonazzo. Ma chi è Zoe Mallucci, tentatrice di Temptation Island Vip 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Zoe Temptation Island Vip: chi è la tentatrice, età e vita privata

Classe 1998, Zoe Mallucci ha 21 anni. Nata a Roma, ha studiato al Liceo Linguistico, e poi ha deciso di iscriversi all’università La Sapienza in Scienze del turismo. Ama le lingue, i costumi e le tradizioni diverse dalla nostra e per questo vorrebbe diventare un’esperta di pubbliche relazioni.

Le coppie in gara di Temptation Island Vip 2019

Un’altra sua grande passione è quella del mondo dello spettacolo. Temptation Island Vip 2019 non è infatti la sua prima esperienza in tv: il grande pubblico la conosce per aver preso parte alla trasmissione Ciao Darwin di Paolo Bonolis.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

In quell’occasione ha indossato panni diversi, da Barbie alla donna preistorica. Appassionata di fitness, ama viaggiare e trascorrere del tempo con gli amici. Nel corso di Temptation Island Vip si è avvicinata ad Andrea Ippoliti, fidanzato di Nathalie Caldonazzo.

Molto attiva sui social, Zoe Mallucci condivide con i propri fan molte foto relative alla sua vita privata. Su Instagram il suo profilo è seguito da 25mila persone.

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

Potrebbero interessarti Fabrizio Baldassarre, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019 Cecilia Zagarrigo, chi è la tentatrice di Temptation Island Vip 2019 Stasera in tv, programmi e film di lunedì 16 settembre 2019: Montalbano, Temptation Island, Stasera tutto è possibile

Zoe Temptation Island Vip 2019, le coppie in gara

Ecco i profili delle sei coppie di Temptation Island Vip 2019:

Al posto di Ciro e Federica, eliminati dopo la prima puntata, sono entrati Gabriele Pippo (produttore discografico e figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado. (qui tutto quello che c’è da sapere sulla coppia).

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019