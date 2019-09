X-Men Le origini, la trama del film dedicato a Wolverine

X-Men Le origini è un film dedicato al personaggio di Wolverine, inteso come spin-off della celebre saga cinematografica dell’Universo Marvel.

Wolverine è il mutante preferito della saga, motivo per cui gli autori l’hanno reso il fulcro di questa pellicola, arrivata al cinema nel 2009.

Nel cast del film vediamo ancora una volta Hugh Jackman interpretare Wolverine, detto anche Logan. Al suo fianco Liev Schreiber e Lynn Collins.

Ma di cosa parla X-Men Le origini? Vediamo insieme la trama.

Canada, 1845: James Howlett è un bambino di famiglia benestante ma dalla salute cagionevole. James ha soltanto un amico, Victor, il figlio del giardiniere. Una sera, il bambino ode una fucilata e trova il padre morto: ad ucciderlo sembra essere stato il giardiniere. L’evento porta a galla la rabbia del bambino così come i suoi superpoteri. In quel momento, spuntano i suoi artigli che trafiggono il giardiniere uccidendolo. Quello che poi James scopre è che non è suo padre l’uomo morto a terra, ma un impostore. A quel punto, James è costretto a scappare, sua madre è disgustata da quelle sue capacità e il bambino si ritrova improvvisamente da solo contro il mondo.

Durante la fuga, viene raggiunto da Victor che lo affianca come un fratello nell’avventura che dura un secolo, dalla guerra di secessione americana alle trincee della Prima e Seconda Guerra Mondiale fino alla guerra del Vietnam.

Durante i loro viaggi, continua a emergere la sete di sangue di Victor, mentre Jim tenta di tenerla sotto controllo finché non vengono beccati e condannati a morte. Grazie all’intervento del maggiore William Stryker, i due vengono reclutati come mutanti in una squadra speciale composta da Wade Wilson, Fred Dukes, John Wraith, Zero e Bolt.

Purtroppo, a causa del comportamento di Victor, James decide di lasciare il gruppo e di tornare a casa facendosi chiamare semplicemente Jimmy Logan. La sua vita da boscaiolo viene interrotta di nuovo da Stryker che gli chiede aiuto: i membri della squadra vengono uccisi uno per uno, c’è bisogno del suo intervento. E sarà con questa richiesta che, in seguito a un delicato esperimento, James diventerà Wolverine.

X-Men Le origini arriva su Italia 1 in prima serata venerdì 20 settembre 2019, alle ore 21:20.