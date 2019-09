X-Men L’inizio, il film basato sui supereroi Marvel: trama, cast e streaming

Diretto da Matthew Vaughn e prodotto da Bryan Singer, X-Men L’inizio è un film del 2011 basato sui personaggi dei supereroi degli X-Men della Marvel Comics. Si tratta del primo film della tetralogia prequel della principale saga cinematografica degli X-Men, ma è il quinto episodio della serie che è stato girato.

Il film è stato un successo al botteghino, ottenendo il record di settimo incasso della serie e ha ricevuto molte critiche positive. Questo successo ha portato alla nascita di altri film prequel come X-Men – Giorni di un futuro passato, X-Men – Apocalisse e X-Men Dark Phoenix arrivato di recente al cinema.

Qual è la trama di questo film? E chi vediamo nel cast? E dove vederlo in streaming?

X-Men L’inizio, la trama del film

Di cosa parla questo capitolo degli X-Men? Tratto dall’omonimo fumetto della Marvel, la trama si concentra sull’amicizia di due ragazzi che scoprono di avere poteri speciali. Charles Xavier ed Erik Lensherr sono legati non soltanto da una profonda amicizia, ma anche da un insolito destino che li porterà a lavorare al fianco di altri mutanti per sconfiggere la più grande minaccia per il Pianeta Terra.

Eppure il destino alle volte gioca brutte carte ed è forse per questo che da grandi amici si tramuteranno in futuro come arcinemici, il primo nelle vesti del Professor X e l’altro come Magneto.

Il film torna agli anni ’60, all’epoca di JFK, l’alba dell’era spaziale, un periodo storico in cui vigeva la Guerra Fredda e il pianeta era minacciato dalle crescenti tensioni tra Russia e USA. E, nel mondo degli X-Men, quelli furono gli anni in cui si scoprì l’esistenza dei mutanti.

La trama completa del film

X-Men L’inizio, chi fa parte del cast?

Nel cast del film sui supereroi vediamo volti nuovi e volti storici. Partiamo da James McAvoy nelle vesti di Charles Xavier, mentre Michael Fassbender interpreta Erik Lenhnsherr, il futuro Magneto.

Al loro fianco vediamo Jennifer Lawrence che interpreta una suadente Mystique, Kevin Bacon nelle vesti di Sebastian Shaw, Rose Byrne che interpreta Moira MacTaggert, January Jones nelle vesti di Emma Frost, Nicholas Hoult come Hank McCoy e Edi Gathegi come Armando Munoz.

Infine vediamo altri attori come Lucas Till, Alex Gonzalez, Morgan Lily, Jason Flemyng, Caleb Landry Jones, Oliver Platt, Corey Johnson, Glenn Morshower, Matt Craven, Laurence Belcher, Bill Milner, Zoë Kravitz, Demetri Goritsas, James Remar, Rade Sherbedgia e Ray Wise.

X-Men L’inizio, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere X-Men L’inizio? Il film viene mandato in prima serata su Italia 1 venerdì 13 settembre 2019, alle ore 21:20. Chi è interessato a seguire in diretta il film può sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre.

Chi vuole invece usufruire del servizio MediasetPlay che consente di seguire i programmi in diretta streaming, allora deve registrarsi alla piattaforma e poi selezionare il film d’interesse.