X Factor 2019 streaming e diretta tv: dove vedere le Audizioni del talent show musicale

È tutto pronto per l’inizio di X Factor 2019: oggi, giovedì 12 settembre 2019, in diretta tv e in streaming è il momento della prima puntata del talent show musicale, giunto ormai alla sua tredicesima edizione.

Per il nono anno consecutivo, a condurre il programma sarà Alessandro Cattelan, mentre il tavolo dei giudici avrà un solo volto noto: Mara Maionchi. Gli altri tre artisti deputati a giudicare le performance dei concorrenti di X Factor saranno Samuel dei Subsonica, Malika Ayane e il rapper Sfera Ebbasta.

X Factor 2019, iniziano le Audizioni: tutto quello che c’è da sapere

Come ogni anno, sono in tanti gli appassionati che si chiedono dove vedere in diretta tv e in streaming X Factor 2019. Auditions, Bootcamp, Home Visit e Live: sono queste le quattro fasi del talent show dopo il cambio di regolamento di quest’anno. E tutte saranno visibili in tv e in streaming su pc, smartphone e tablet. Ecco come.

Chi sono i giudici dell’edizione 2019 di X Factor

X Factor 2019, dove vederlo in tv

Se volete vedere X Factor 2019 in diretta tv dovete avere prima sottoscritto un abbonamento a Sky. La celebre pay-tv, infatti, produce ormai da anni il talent show musicale, che viene trasmesso sul canale Sky Uno, al tasto 109 del vostro telecomando.

È su Sky Uno che vanno in onda tutte le puntate di X Factor, dalle Auditions fino alla finale. In alternativa, potete vedere le repliche su Tv 8 (canale 108 del vostro digitale terrestre) in chiaro e completamente gratis, ma con un ritardo di 24 ore rispetto alla prima messa in onda.

I concorrenti dell’edizione 13 di X Factor

X Factor 2019 streaming, dove vedere il talent su pc, smartphone e tablet

Non sarete in casa al momento della messa in onda del talent ma non volete comunque perdervi per nessun motivo al mondo le nuove puntate? Niente paura, potete vedere X Factor 2019 anche in live streaming. Come? Ovviamente su SkyGo, la piattaforma di streaming della celebre pay-tv.

Per usufruire di SkyGo, dovete avere sottoscritto un abbonamento a Sky. Tutti gli abbonati, infatti, possono vedere – senza alcun costo aggiuntivo – tutti i canali della pay-tv anche su pc, smartphone e tablet, tramite il sito ufficiale della piattaforma o l’omonima app disponibile per iOS e Android.

Una volta scaricata l’app ed effettuato l’accesso con le vostre credenziali Sky, aprite il menu a tendina sulla sinistra e selezionate il canale 109, Sky Uno. Dopodiché, non vi resta che gustarvi X Factor 2019.