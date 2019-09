X Factor 2019 concorrenti, cosa c’è da sapere: chi sono, come funziona, il regolamento

X Factor torna con l’edizione 13. La prima puntata delle audizioni va in onda su Sky Uno giovedì 12 settembre 2019 in prima serata, ore 21:15. Alla conduzione vedremo ancora una volta Alessandro Cattelan, ma è tra i giudici la grande rivoluzione.

Oltre alla veterana Mara Maionchi che ormai non se ne perde una, ci saranno tre nuovi giudici a valutare i concorrenti di questa edizione. Vedremo debuttare sui piccoli schermi di Sky Malika Ayane, il rapper Sfera Ebbasta e il frontman dei Subsonica Samuel.

Tutto quello che c’è da sapere sui giudici di X Factor 2019

X Factor 2019 concorrenti, come funzionano le selezioni

La fase iniziale dei casting ha chiamato a raccolta circa 40 mila persone provenienti non soltanto dall’Italia ma anche dal resto del mondo, anche italiani di seconda generazione che hanno deciso di mettersi in gioco.

Le puntate dedicate alle Audizioni, tre in totale, sono state registrate al Pala Alpitour di Torino e vedranno un nuovo regolamento per la selezione dei concorrenti.

A differenza delle edizioni passate, in quella 2019 i partecipanti a X Factor dovranno ottenere voto unanime per passare alla fase successiva: 4 sì dai 4 giudici e le porte della fase successiva, quella del Bootcamp, sarà assicurata. Chi invece otterrà 3 consensi su 4 resterà in panchina, quando ai giudici resterà un posto vacante e partirà una nuova fase di selezione.

Dopo la fase delle Audizioni, arriva la seconda fase del Bootcamp. In quell’occasione si terrà la temuta sfida delle 5 sedie da riempire per ogni categoria e i giudici dovranno selezionare i migliori 20 talenti del programma che potranno accedere alla fase della Home Visit, la terza.

Tutto quello che c’è da sapere su X Factor 2019, le audizioni

Per l’edizione 2019, la terza fase di X Factor sarà un’altra novità perché per la prima volta nella storia di X Factor i concorrenti potranno esibirsi davanti a un pubblico. Questo sarà l’ultimo scoglio per rientrare nei 12 concorrenti della quarta e ultima fase: il Live Show prevede la divisione dei concorrenti in quattro categorie, ognuna assegnata a un giudice, tra Under Donne, Under Uomini, Over e Gruppi.

X Factor va in onda con la prima puntata il 12 settembre 2019 e soltanto durante la serata si scopriranno i primissimi concorrenti che potranno accedere alla fase successiva, chi resterà in panchina e chi invece dovrà tornare a casa.

Dove vedere X Factor 2019 in tv e in streaming