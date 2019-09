X Factor 2019 anticipazioni, tutto sulla prima puntata delle Audizioni, dalla giuria ai concorrenti

Da giovedì 12 settembre 2019 arriva la nuova edizione di X Factor, il talent show di Sky che propone una nuova giuria, rivoluzionaria, ma anche volti ormai ben noti come quello di Cattelan e della Maionchi. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata?

Quest’anno il talent di Sky cambia pelle partendo dalla selezione dei giudici, una scelta rivoluzionaria che ha già dato da parlare.

Oltre alla veterana Mara Maionchi, ormai voce fissa nel cast, quest’anno vedremo schierati anche Samuel (frontman dei Subsonica), la cantautrice Malika Ayane e il rapper da record Sfera Ebbasta. Si tratta di un quartetto inedito che rappresenta un cambiamento radicale per X Factor: è la prima volta che il programma adotta una scelta così particolare eppure eterogenea.

Vediamo quali sono le anticipazioni per la prima puntata di X Factor che combacia anche con la primissima fase delle Audizioni.

X Factor 2019 anticipazioni, la prima puntata delle Audizioni

Cosa succede in questa primissima puntata dell’edizione 13? Nuovo anno, nuovi giudici. Così il programma darà il via alle danze, presentando tre nuove facce ma un presentatore che di abbandonare la nave, da bravo capitano, non se la sente.

Alessandro Cattelan per il nono anno consecutivo guida la sua ciurma di talenti, ma anche per il conduttore piemontese c’è una novità: da quest’anno, il suo nome spunta anche tra gli autori del talent come creative producer.

Come funzionano le selezioni di X Factor? La fase iniziale dei casting ha raggruppato 40 mila persone provenienti dall’Italia e dall’estero e le tre puntate che costituiscono la prima fase, quella delle Audizioni, sono state girate al Pala Alpitour di Torino.

Si sono presentati in tantissimi alle audizioni e quasi il 60% dei cantautori ha scelto di esibirsi con un brano inedito. I giudici andranno a caccia dell’aspirante cantante che combina in sé originalità della voce, personalità, presenza scenica e tecnica.

Quest’anno, il talent show presenta un nuovo meccanismo: chi otterrà quattro sì nella fase delle Audizioni avrà accesso alla fase successiva, quella del Bootcamp. Chi invece otterrà tre sì, dovrà sottoporsi a una nuova selezione da parte dei giudici di categoria che dovranno riempire un posto vacante.

X Factor 2019 anticipazioni: gli ospiti della prima puntata

Un ritorno in grande stile per l’edizione 13 di X Factor a cui prenderanno parte anche alcuni ospiti. Nella primissima fase delle Audizioni vedremo infatti Achille Lauro e il vincitore della scorsa edizione, Anastasio.

La prima puntata delle Audizioni di X Factor 2019 vi aspetta su Sky Uno giovedì 12 settembre alle ore 21:15.

