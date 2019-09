X Factor 2019 anticipazioni, tutto sulla seconda puntata delle Audizioni

Questa sera, giovedì 19 settembre 2019, va in onda in prima serata su Sky Uno alle 21.15 la seconda puntata di X Factor 2019, il talent canoro di Sky giunto quest’anno alla sua 13esima edizione.

La puntata d’esordio è stata trasmessa lo scorso giovedì, quando sono saliti sul palco i primi concorrenti al cospetto di una giuria quasi completamente stravolta rispetto alle ultime edizioni del programma: quest’anno al tavolo dei giudici, infatti, siedono il trapper Sfera Ebbasta, il frontman dei Subsonica Samuel e la cantante Malika Ayane. Immancabili e confermatissimi invece anche questa volta Mara Maionchi, quarto giudice, e Alessandro Cattelan, come di consueto alla conduzione.

Samuel Romano, il nuovo giudice di X Factor “severo ma giusto”. Lui: “Certi no non si potevano proprio evitare!”

Stasera i fan del talent assisteranno alla seconda parte delle Auditions, le audizioni, consistenti nella prima fase del programma, quella in cui vengono selezionati i concorrenti giudicati idonei a passare alla fase successiva, quella dei Bootcamp.

Chi riuscirà a emozionare il pubblico e a conquistare il favore della giuria? Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni della seconda puntata delle Auditions di X Factor 2019.

Tutto quello che c’è da sapere sui giudici di X Factor 2019

Dove vedere X Factor 2019 in tv e in streaming

X Factor 2019 anticipazioni, la seconda puntata delle Audizioni

Anche in questa seconda parte delle audizioni al Pala Alpitour di Torino l’obiettivo dei giudici sarà quello di scovare i talenti che diverranno i 12 nuovi concorrenti di questa 13esima edizione di X Factor.

Un’edizione che – lo ricordiamo – presenta delle novità in seno al regolamento: se in precedenza, infatti, coloro che, dopo essersi esibiti sul palco, riuscivano a ottenere almeno 3 sì dai giudici, passavano direttamente alla fase successiva; da quest’anno, invece, i sì della giuria per accedere ai Bootcamp devono essere 4, mentre chi si ferma a 3 dovrà sottoporsi a una nuova selezione.

Tutto quello che c’è da sapere su X Factor 2019, le audizioni

Questa volta, quindi, i giudici dovranno essere più selettivi del solito per stabilire chi far accedere direttamente alla fase successiva del programma. Già la scorsa settimana, infatti, si sono visti sforzi di maggiore obiettività nel valutare le esibizioni.

A cercare di dare il proprio meglio sul palco ci saranno, tra gli altri, un parà innamorato della musica che ha deciso di lasciare l’esercito per iscriversi a Medicina, una giovanissima arpista e un aspirante concorrente che canterà Your Song piano e voce dedicandola al padre.

Nella scorsa puntata il pubblico è stato rapito da un’esibizione in particolare, quella di Sofia Tornambene, una giovanissima ragazza che ha presentato il suo inedito intitolato A domani per sempre. Ve la riproponiamo qui:

Potrebbero interessarti Stasera in tv, programmi e film di giovedì 19 settembre 2019: Un passo dal cielo, Eurogames, Bastardi senza gloria, X Factor Bastardi senza gloria trama: di cosa parla il film di Tarantino oggi su Italia 1 Bastardi senza gloria: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Gli ospiti della seconda puntata

Questa sera, durante la seconda puntata di Auditions, tornerà sul palco di X Factor il vincitore della scorsa edizione, Anastasio, che avrà il piacere di rincontrare chi l’ha seguito e l’ha fatto crescere come talento lo scorso anno: la sua giudice di categoria Mara Maionchi.

Chi è Anastasio, il vincitore della scorsa edizione di X Factor

La seconda puntata delle Audizioni di X Factor 2019 vi aspetta su Sky Uno giovedì 19 settembre alle ore 21:15. La puntata va in replica venerdì 20 settembre su TV8 alle 21.30.

Chi sono i concorrenti di X Factor e qual è il regolamento