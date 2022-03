Volevo Fare la Rockstar 2: quante puntate, durata e quando finisce la fiction

Quante puntate sono previste per Volevo Fare la Rockstar 2, la seconda stagione della serie di Rai 2 con protagonisti Giuseppe Battiston e Valentina Bellè? La fiction va in onda in prima visione e in prima serata ogni mercoledì su Rai 2 alle 21.20 dal 23 marzo 2022 per quattro settimane. In tutto sono previsti otto episodi, trasmessi due per ogni settimana. La prima puntata è prevista il 23 marzo, l’ultima il 13 aprile. La fiction è ispirata all’omonimo blog di Valentina Santandrea, che racconta online la sua esperienza di madre single e che è consulente della serie. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 23 marzo ore 21:20 Rai 2

ore 21:20 Rai 2 Seconda puntata: 30 marzo ore 21:20 Rai 2

ore 21:20 Rai 2 Terza puntata: 6 aprile ore 21:20 Rai 2

ore 21:20 Rai 2 Quarta puntata: 13 aprile ore 21:20 Rai 2

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Volevo fare la Rockstar 2? Ogni episodio avrà una durata di circa un’ora. Per ogni serata su Rai 2 vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di circa due ore. Appuntamento ogni mercoledì per quattro settimane dalle ore 21,20 alle ore 23,20 (circa 2 ore, pubblicità incluse).

Location

La location della seconda stagione sono sempre Gorizia, Cormons e la Slovenia; il quartiere di Piedimonte del Calvario di Gorizia è stato scelto per allestire il set dell’immaginario paese di Caselonghe. Le riprese sono state effettuate a cavallo tra il 2020 ed il 2021.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Volevo Fare la Rockstar 2, ma dove vederle in diretta tv e in streaming? La serie viene proposta in prima serata su Rai 2 da mercoledì 23 marzo 2022 alle 21.20 per quattro prime serate. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre in HD. Chi vuole seguirla in diretta streaming o recuperando gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand può farlo collegandosi a RaiPlay.