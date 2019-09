Verissimo 2019: le anticipazioni della prima puntata del 14 settembre

Verissimo riparte il 14 settembre 2019 su Canale 5: ecco le anticipazioni della prima puntata del programma di punta del sabato pomeriggio di Canale 5.

Silvia Toffanin torna a far sorridere ed emozionare i tanti appassionati di Verissimo con la prima puntata del 2019. La padrona di casa è pronta ad accogliere nel suo salotto molti ospiti.

Sui profili social del programma di Canale 5 sono stati già annunciati alcuni dei nomi che oggi 14 settembre siederanno sulle poltroncine di Verissimo.

Le anticipazioni sugli ospiti della prima puntata di Verissimo del 14 settembre

Tra gli ospiti che Silvia Toffanin intervista nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo c’è Ilary Blasi, che a Mediaset è di casa. Ma non solo, attesi anche altri nomi del mondo dello spettacolo: da Antonella Clerici a Giulia De Lellis passando per Alberto Urso ed Enrico Brignano.

Attesissimo l’arrivo della giovane influencer romana Giulia De Lellis. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la 23enne di Ostia arriva da Silvia Toffanin per presentare il suo primo libro: Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza.

Il libro è incentrato sulla relazione con Andrea Damante e, soprattutto, sul tradimento di lui. Un momento di dolore che la giovane influencer ha saputo trasformare in qualcosa di costruttivo. Oggi, però, Giulia De Lellis è felice accanto a un altro volto noto: si tratta di Andrea Iannone, motociclista, con cui Giulia ha una storia ormai da qualche mese. I due si mostrano felici insieme e sembra che già convivano.

Ma ad arrivare da Silvia Toffanin sono anche le figlie di Sinisa Mihajlovic. Viktoria e Virginia, già note al pubblico Mediaset per la partecipazione all’Isola dei Famosi, arrivano in studio per parlare anche della malattia che ha colpito il padre. Il tecnico del Bologna lo scorso luglio ha annunciato di essere affetto dalla leucemia.

Antonella Clerici torna nello studio di Silvia Toffanin e si racconta, ancora, dopo la delusione per esser stata tagliata fuori dai palinsesti televisivi. Una brutta parentesi che, però, Clerici affronta con il sorriso che non la abbandona mai.

La padrona di casa incontra anche un’altra showgirl cara al pubblico di Mediaset. Ilary Blasi, dopo i successi alla guida del Grande Fratello Vip, si appresta a intraprendere una nuova entusiasmante avventura, quella con gli Eurogames, con Alvin.