Anticipazioni Uomini e Donne: puntata di oggi, 17 settembre 2019 | Trono classico o over?

Uomini e Donne anticipazioni oggi 17 settembre | Trono classico o over?

Dopo la prima puntata della nuova stagione di ieri, lunedì 16 settembre 2019, torna anche oggi l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne e con esso le nostre anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne 2019, tutte le novità

Come d’abitudine, il primo pomeriggio di Canale 5 (dalle ore 14,45 alle 16,10) sarà monopolizzato dalle appassionanti storie dei tronisti: la trasmissione anche quest’anno si dividerà tra il Trono classico e quello Over.

Trono Classico di Uomini e Donne: ecco i quattro tronisti della nuova edizione

Ma di quale trono si parlerà oggi? Trono classico o trono over? Chi saranno i protagonisti? Vediamo le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in programma oggi, martedì 17 settembre 2019.

Uomini e Donne anticipazioni: la puntata del 17 settembre 2019

Nella puntata di oggi si continuerà a parlare del trono Over. Dopo l’episodio di ieri incentrato su Gemma Galgani, quella di oggi ripartirà da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, arrivati in studio al termine della puntata di ieri, parleranno della gravidanza e della loro relazione.

Nel frattempo, faranno una breve apparizione anche Noel e Stefano: le dinamiche tra loro rimangono tese per via di Pamela.

Ma come sempre, non poteva mancare l’intervento di Armando Incarnato, che non ha molte buone parole da spendere su Noel, mostrando a Tina Cipollari degli scatti che la lasciano sconvolta.

Anche David e Cristina, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, torneranno a far parlare di sé. Dopo l’esperienza a Temptation Island, i due non sono rimasti in ottimi rapporti, tant’è che è necessario l’intervento di Maria De Filippi per fare chiarezza.

Appuntamento a oggi pomeriggio alle 14,45 su Canale 5 per la seconda puntata del dating show condotto da Maria De Filippi.

