Uomini e Donne anticipazioni oggi 23 settembre | Trono classico o over?

Torna anche oggi, lunedì 23 settembre 2019, l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne e con esso le nostre anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne 2019, tutte le novità

Come d’abitudine, il primo pomeriggio di Canale 5 (dalle ore 14,45 alle 16,10) sarà monopolizzato dalle appassionanti storie dei tronisti: la trasmissione anche quest’anno si dividerà tra il Trono classico e quello Over.

Trono Classico di Uomini e Donne: ecco i quattro tronisti della nuova edizione

Ma di quale trono si parlerà oggi? A Uomini e Donne si parlerà del trono classico o del trono over? Chi saranno i protagonisti? Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 23 settembre 2019.

Uomini e Donne anticipazioni: la puntata del 23 settembre 2019

Inizia una nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, 23 settembre 2019, assisteremo al Trono Over. Ecco cosa accadrà nel primo appuntamento settimanale con il dating-show di Maria De Filippi.

Torna protagonista Gemma Galgani, personaggio amatissimo dal pubblico, che sarà chiamata a prendere delle scelte clamorose. La dama infatti deciderà di allontanare il cavaliere Crispino, che era arrivato in studio apposta per lei nel corso della registrazione della scorsa settimana.

Inoltre nella puntata di oggi, secondo le anticipazioni che circolano in rete, vedremo Gemma alle prese con un’esterna in compagnia di Pietro. Si tratta di uno dei nuovi corteggiatori, che deciderà di portarla in giro per Napoli. Tra i due sin da subito sembra essere scattato qualcosa.

Nella puntata di oggi lunedì 23 settembre secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over assisteremo anche al ritorno di Anna Tedesco. La donna verrà duramente criticata dall’opinionista Gianni Sperti, che le ricorderà la sua passata esperienza all’interno del programma con il fiorentino Giorgio Manetti.

Potrebbero interessarti Made in Italy: la nuova serie tv in collaborazione tra Amazon e Mediaset arriva il 23 settembre 2019 Ascolti tv domenica 22 settembre 2019: qual è stato il programma più visto di ieri Scontro a Live Non è la D’Urso tra Asia Argento e Matteo Salvini: “Mi hai dato della merd*”

La dama rivelerà di aver iniziato una frequentazione con un altro cavaliere, con il quale ci sono stati già alcuni baci. L’uomo però sta contemporaneamente conoscendo un’altra spasimante, Barbara, ma tra loro non c’è stato ancora nulla. Si può parlare di un due di picche? E Anna accetterà questo comportamento di Giorgio?

Appuntamento dunque oggi 23 settembre 2019 dalle 14.45 su Canale 5.

La confessione di Maria De Filippi: “Rubavo l’argenteria in casa perché non avevo i soldi per pagare le multe”