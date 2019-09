Uomini e Donne anticipazioni oggi 18 settembre | Trono classico o over?

Torna anche oggi, mercoledì 18 settembre 2019, l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne e con esso le nostre anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne 2019, tutte le novità

Come d’abitudine, il primo pomeriggio di Canale 5 (dalle ore 14,45 alle 16,10) sarà monopolizzato dalle appassionanti storie dei tronisti: la trasmissione anche quest’anno si dividerà tra il Trono classico e quello Over.

Trono Classico di Uomini e Donne: ecco i quattro tronisti della nuova edizione

Ma di quale trono si parlerà oggi? A Uomini e Donne si parlerà del trono classico o del trono over? Chi saranno i protagonisti? Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 18 settembre 2019.

Uomini e Donne anticipazioni: la puntata del 18 settembre 2019

Sembra che oggi assisteremo al terzo e ultimo appuntamento del Trono Over della settimana.

Rumor rivelano che ci sarà una lite davvero intensa tra Cristina e David, ex coppia del programma. Sembra che i due non se le manderanno a dire, e che le offese saranno così tante che Maria De Filippi, la padrona di casa, dovrà intervenire.

La rottura tra i due sembra essere il risultato del comportamento di David a Temptation Island Vip.

Dopo Temptation, i due hanno avuto un litigio così forte che Cristina dice di aver lasciato l’hotel in Sardegna, nonostante David riferisca che la tensione fosse già molta da tempo.

In studio, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, ci saranno anche presenti Jara Gaspari e Nicola Balestra, che parleranno del loro bambino in arrivo. Il padre di Jara sembra essere molto contento per come Nicola si sta comportando con la figlia.

Appuntamento a oggi pomeriggio alle 14,45 su Canale 5 per la terza puntata del dating show condotto da Maria De Filippi.

