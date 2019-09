Uomini e Donne 2019, parte la 24esima edizione del dating show di Maria De Filippi: trono classico e over, tronisti e corteggiatori

Al via la 24esima edizione di Uomini e Donne, il dating show pomeridiano che va in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi.

Trono classico e trono over, le due formule vincenti del programma, andranno in onda per l’edizione 2019 a partire da lunedì 16 settembre. L’appuntamento, come di consueto, alle ore 14:45 sul quinto canale.

Il talk dei sentimenti continua ad appassionare tantissimi italiani e si conferma leader assoluto della fascia pomeridiana. Dopo la pausa estiva, Uomini e Donne è pronto per il grande ritorno con nuovi tronisti e corteggiatori.

Confermati come opinionisti della nuova edizione ancora una volta Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Uomini e Donne 2019, trono classico: quattro nuovi tronisti

Per il trono classico sono stati scelti quattro tronisti che daranno filo da torcere ai corteggiatori e agli opinionisti. Due donne e due uomini sono pronti a sedersi sul trono rosso.

La prima delle due donne è Giulia Quattrociocche, romana di 27 anni che nella vita studia Giurisprudenza. Giulia, la classica ragazza dal look acqua e sapone, è estranea al mondo dello spettacolo e si definisce una donna molto impegnativa che odia i narcisisti e non crede nell’istituzione del matrimonio. Crede però nei valori della famiglia e si reputa una donna fedele.

La seconda tronista è Sara Tozzi, 22 anni di Modena, e la sua prima apparizione televisiva è stata a Temptation Island come tentatrice. Nella vita, Sara lavora come barista.

Passiamo adesso agli altri due tronisti, entrambi conosciuti ai più per aver partecipato a Temptation Island. Il primo è Alessandro Zarino, ex tentatore che si è reso protagonista dell’estate per il coinvolgimento sentimentale con la fidanzata Jessica Battistello. I due si sarebbero frequentati anche una volta lasciato il programma di Canale 5, ma la storia sarebbe poi naufragata altrimenti non sarebbe arrivato sul trono di Uomini e Donne.

Ultimo tronista del trono classico è Giulio Raselli, un altro volto di Temptation Island nonché ex conoscenza di Uomini e Donne perché aveva già corteggiato in passato Giulia Cavaglia (per poi non essere scelto).

Uomini e Donne 2019, trono over: chi torna

I protagonisti di questa nuova edizione del trono over di Uomini e Donne sono grosso modo gli stessi di sempre. Rivedremo Gemma, senza la quale Tina potrebbe avvertire una punta di nostalgia: per lei sono in arrivo nuovi corteggiatori.

Vedremo anche la coppia infinita composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri: hanno lasciato il programma insieme, hanno partecipato a Temptation Island, si sono lasciati e ripresi tante volte, ma la loro storia sarà davvero finita?

Vedremo di nuovo Stefano Torrese, che ha avuto una relazione tormentata con Pamela Barretta e che al momento sarebbe fidanzato con Noel Formica.

E poi tornano anche Armando Incarnato, Barbara De Santi, Roberta di Padua, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Michele Loprieno e Anna Tedesco.

Uomini e Donne 2019, trono classico: quando inizia

La nuova stagione di Uomini e Donne era prevista dal 9 settembre su Canale 5. La prima puntata però è slittata per permettere a Mediaset di completare la soap turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, che ha animato l’estate degli italiani. Infatti, per affrettare la conclusione, Bitter Sweet dal 9 al 13 settembre è andato in onda con doppio appuntamento pomeridiano.

L’inizio ufficiale di Uomini e Donne è segnato per lunedì 16 settembre 2019. Come al solito, il dating show di Maria De Filippi va in onda su Canale a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne 2019, dove vederlo: tv e streaming

Ma dove vedere il programma? La 24esima edizione di Uomini e Donne va in onda come al solito su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è presente al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi vuole seguire il programma in diretta streaming tramite smartphone, tablet o pc può accedere – previa registrazione – a MediasetPlay e selezionare il contenuto d’interesse.

Se siete interessati a seguire sui social Uomini e Donne, qui potete trovare l’account ufficiale di Instagram.