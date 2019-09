Unknown – Senza identità, il film con Liam Neeson: trama, cast e streaming

Unknown Senza identità è un film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra e ispirato al romanzo “Fuori di me” di Didier Van Cauwelaert.

La sceneggiatura è stata scritta da Oliver Butcher e Stephen Cornwell e la produzione del film è partita nel 2010 con il titolo “Unknown White Male”.

Le riprese del film hanno avuto una principale cornice, quella di Berlino (Germania). La pellicola è stata poi distribuita al cinema dalla Warner Bros. nel febbraio 2011.

Unknown Senza identità, la trama del film

Unknown Senza identità ci porta a Berlino per un congresso, dove il dottor Martin Harris è vittima di un incidente stradale. L’uomo era a bordo di un taxi e si risveglia dopo quattro giorni di coma, facendo una scoperta agghiacciante. Un altro uomo ha rubato la sua identità e persino sua moglie, in viaggio con lui, dichiara di non conoscerlo.

Ignorato dalle autorità locali e seguito da un assassino imperterrito, Martin può confidare soltanto sull’aiuto di una persona: la tassista del suo incidente gli darà una mano per ricollegare l’accaduto e per scavare affondo al mistero che mette in gioco la sua identità e la sanità mentale.

Unknown Senza identità, tutti gli attori nel cast

Chi vediamo nel cast del film? Protagonista indiscusso è Liam Neeson, vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione alla Mostra del cinema di Venezia per Michael Collins. Conosciuto per aver recitato nella trilogia di Taken e in tante altre pellicole d’azione come Men in Black: International, Il cavaliere oscuro – Il ritorno e L’uomo sul treno, Neeson in questa pellicola interpreta il dottor Martin.

Al suo fianco l’attrice tedesca Diane Kruger, conosciuta per aver recitato in film come Io e Beethoven, Tutto sua madre, Padri e figlie, Oltre la notte, Benvenuti a Marwen e The Operative che in Unknown Senza identità interpreta Gina.

E ancora nel cast vediamo January Jones, Frank Langella, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Sebastian Koch, Michael Baral, Mido Hamada, Karl Markovics, Stipe Erceg, Sanny Van Heteren, Clint Dyer, Petra Hartung, Eva Loebau, Olivier Schneider, Adnan Maral, Rainer Bock, Katharina Blaschke, Helen Wiebensohn, Oskar Schieferstein e Charlie Gardner.

Unknown Senza identità, dove vedere il film in tv e streaming

Unknown Senza identità viene trasmesso in prima serata, domenica 15 settembre 2019, su Rete4. Il quarto canale del digitale terrestre è proprietà di Mediaset.

Chi vuole seguire il film in diretta streaming utilizzando pc, smartphone o tablet, può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma che concede previa registrazione di seguire i programmi in diretta.