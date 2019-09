Una notte al museo 2 – La fuga: trama, cast, trailer e dove vedere in streaming il film di stasera su Rai 2

Dopo Una notte al museo, andato in onda settimana scorsa, non poteva mancare su Rai 2 il secondo capitolo della celebre saga con Ben Stiller: stasera, martedì 17 settembre 2019, sulla seconda rete viene infatti trasmesso Una notte al museo 2 – La fuga.

Così, tornano le vicende del simpaticissimo custode dei musei Larry Daley e dei suoi singolari amici: statue di cera, bronzi, dinosauri e altri animali che prendono vita di notte in un turbine di avventure. Se nel primo capitolo i fatti si svolgevano all’interno del Museo di storia naturale di New York, nel film di stasera i protagonisti si trasferiscono allo Smithsonian Institute, il museo più grande del mondo.

Una notte al museo 2, uscito nelle sale cinematografiche nel 2009 e diretto (come il primo capitolo) da Shawn Levy, al Box office ha incassato in totale 6,9 milioni di euro. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola: dalla trama al cast, passando per il trailer e le informazioni su dove vederlo anche in streaming.

Una notte al museo 2 – La fuga: la trama del film

Di cosa parla Una notte al museo 2? Il film riprende due anni dopo le vicende del primo capitolo. Il protagonista, Larry Daley, non è più il guardiano del Museo di Storia Naturale.

L’uomo, infatti, è riuscito a conquistare la fiducia del figlio e ha anche fatto fortuna: adesso, infatti, è un imprenditore che riscuote anche un buon successo. Tuttavia, Larry continua a essere insoddisfatto: niente, infatti, può essere all’altezza delle avventure che ha vissuto con i suoi nuovi amici al museo.

Così, quando riesce, fa sempre visita al vecchio museo. Nell’ultima occasione, però, Larry si è accorto che all’interno dell’istituto sono in corso modifiche sostanziali: le statue di cera e plastiche, infatti, lasceranno presto il posto ad altre ricostruzioni. Così, i vecchi amici dell’ex custode si ritrovano imballate in alcune casse da viaggio, destinate all’archivio federale dello Smithsonian Museum di Washington.

Come è finito Una notte al museo

Gli unici pezzi a non lasciare il museo dovrebbero essere Teddy Roosevelt, Rex, il faraone Ahkmenrah e la sua Tavola magica e altri personaggi minori. Tuttavia, per uno scherzo della solita scimmietta, assieme alle statue viene imballata anche la tavola egizia che ha il potere di animarle. Così, una volta arrivata a Washington, la tavola darà vita a tutte le statue del museo, compreso Kahmunrah, fratello di quell’Ahkmenrah combattuto e sconfitto nel primo episodio.

Larry sarà coinvolto in una nuova avventura, nel museo più grande del mondo, per cercare di salvare e impedire a decine di nuovi personaggi di uscire dal museo e andare distrutti per sempre.

Una notte al museo 2 – La fuga: il cast completo

Come già anticipato, il protagonista assoluto della pellicola è Ben Stiller, ormai una leggenda delle commedie americane. Accanto a lui, però, c’è un cast di assoluto livello, arricchito soprattutto dalla presenza del compianto Robin Williams, scomparso nel 2014, nei panni della statua dell’ex presidente americano Teddy Roosevelt.

Owen Wilson, invece, è Jedediah Smith, mentre Rami Malek (che in tempi più recenti ha prestato il volto a Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody) è il faraone Ahkmenrah.

Di seguito, il cast completo di Una notte al museo 2 (accanto al nome di ogni attore trovate anche quello del personaggio interpretato nella pellicola):

Ben Stiller – Larry Daley

Amy Adams – Amelia Earhart

Owen Wilson – Jedediah Smith

Hank Azaria – Kahmunrah/Abraham Lincoln/Il Pensatore

Bill Hader – Generale George Armstrong Custer

Robin Williams – Teddy Roosevelt

Christopher Guest – Ivan il Terribile

Alain Chabat – Napoleone Bonaparte

Jon Bernthal – Al Capone

Jay Baruchel – Marinaio

Eugene Levy – Albert Einstein

Rami Malek – Ahkmenrah

Steve Coogan – Gaio Ottavio

Ricky Gervais – Dr. McPhee

Jake Cherry – Nick Daley

Thomas Lennon – Wilbur Wright

Robert Ben Garant – Orville Wright

Patrick Gallagher – Attila l’Unno

Mizuo Peck – Sacagawea

Pierfrancesco Favino – Cristoforo Colombo

Jonah Hill – Brandòn

Una notte al museo 2 – La fuga: il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Rai 2:

Una notte al museo 2 – La fuga: dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Una notte al museo 2 – La fuga? La pellicola andrà in onda stasera, martedì 17 settembre 2019, su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Una notte al museo 2 sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

