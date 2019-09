Un passo dal cielo 5: la trama della serie tv di Rai 1

Torna Un passo dal cielo 5, una delle serie di maggior successo di Rai 1, arrivata alla sua quinta stagione. Nel cast attori famosi come Daniele Liotti e alcune novità, tra cui le sorelle Ferrante e Serena Autieri. In tutto si tratta di dieci puntate, una ogni giovedì, in prima serata dalle 21.25 su Rai 1. La trama della serie tv si fa ancora più avvincente e ricca di suspance.

Una delle grandi novità di questa nuova stagione è sicuramente quella di una trama orizzontale: non più un caso per ogni episodio, ma un unico giallo che si dipana nel corso delle dieci puntate. Tornano i personaggi più amati, come Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido, interpretato da Daniele Liotti.

Non mancherà inoltre Vincenzo Nappi, il commissario nei cui panni c’è Enrico Ianniello. Tra i personaggi di questa quinta stagione torna poi il nemico numero uno del comandante Neri, il Maestro Albert Kroess, interpretato da Matteo Martari.

A questi attori già conosciuti dai fan della serie, si aggiungono ben sette volti nuovi: Beatrice Arnera (Valeria Ferrante), Giulia Fiume (Adriana Ferrante), Serena Autieri (Ingrid Moser), Jenny De Nucci (Isabella), Matteo Oscar Giuggioli (Klaus Moser), Stefano Cassetti (Bruno Moser) e Elena Salvi (Sinja Dieks).

Un passo dal cielo 5 trama | Di cosa parla la serie tv

Emma, dopo essere rimasta fuori da San Candido per un anno, torna per incontrare in carcere il Maestro Albert Kroess, capo della setta Deva e assassino della moglie di Neri. Il Maestro è disposto a tutto pur di vendicarsi, persino a colpire il figlio di Francesco, che il personaggio interpretato da Daniele Liotti neppure sapeva di avere.

Anche per Vincenzo Nappi ci sono grandi novità: sta per diventare padre, ma questo cambiamento metterà in difficoltà il suo rapporto con Eva, che non si dimostra disponibile a diventare e fare la mamma. Inoltre a San Candido arriva una nuova affascinante forestale, Valeria.

Spazio per l’amore anche per Francesco. Si accorgerà dell’amore che prova ancora per Emma? I due torneranno insieme? Tra i nuovi personaggi di Un passo dal cielo 5, anche la famiglia Moser, formata da Ingrid (Serena Autieri), dal marito Bruno (Stefano Cassetti) e dal figlio Klaus (Matteo Oscar Giuggioli).

Appuntamento dunque con le nuove puntate di Un passo dal cielo 5 dal 12 settembre 2019 in prima serata su Rai 1.