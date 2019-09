Un passo dal Cielo 5: la trama della seconda puntata in onda oggi

Un passo dal cielo 5: la trama della seconda puntata

Qual è la trama della seconda puntata di Un passo dal cielo, serie tv in onda questa sera, giovedì 19 settembre 2019, su Rai 1? La puntata di oggi si intitola “Le radici del male”. Cosa succederà? La trama prevede il ritorno di un grande incubo legato ad Albert Kroess. Una donna viene trovata morta e la mente del protagonista, Francesco Neri, torna al passato, rivangando vecchie ferite.

La donna, in seguito ad accurate immagini, risulta essere un membro di Deva: il suo cadavere è stato ritrovato su un terreno abbandonato che un tempo apparteneva proprio a quella comunità. Scontanti i sospetti.

Prima di morire, la donna aveva confessato di conoscere un segreto: era in possesso di informazioni delicate riguardo un misterioso figlio di Francesco Neri, nato proprio a Deva. Informazioni che non impiegano molto tempo per diventare di dominio pubblico, così il comandante della Guardia Forestale viene accusato di omicidio e arrestato.

Vincenzo, impegnato a occuparsi della bambina da poco venuta al mondo, non potrà rimanere indifferente davanti a quel trambusto e proverà ad aiutare l’amico in difficoltà. Ci riuscirà? Per scoprirlo non ci resta che vedere la puntata in onda stasera su Rai 1.

Di cosa parla Un passo dal cielo 5? La nuova stagione di Un passo dal cielo vede come temi centrali, oltre alle indagini, anche l’amore e la paternità. Emma, dopo un anno di assenza, torna a San Candido. La ragazza infatti vuole andare a trovare in carcere il Maestro Albert Kroess, l’uomo che ha ucciso la moglie di Neri.

Francesco avrà superato i suoi dubbi e le sue paure? Novità anche per Vincenzo Nappi. Lui ed Eva sono a un passo dal diventare genitori: la paternità sarà difficile da gestire per il commissario, alle prese anche con la convivenza con Valeria, la nuova forestale arrivata a San Candido.

