Un passo dal cielo 5, dove vedere in diretta tv e in streaming la nuova stagione della serie tv

UN PASSO DAL CIELO 5 STREAMING – Inizia il 12 settembre 2019 in prima serata su Rai 1 la serie tv Un passo dal cielo 5, la nuova stagione della fiction di successo con Daniele Liotti, ambientata sulle Dolomiti. Si tratta in tutto di dieci puntate, una per ogni settimana, in onda dalle 21.25. Nel cast attori famosi e alcune new entry, come Serena Autieri e le sorelle Ferrante.

Rispetto alle passate stagioni, non ci sarà un caso per ogni episodio, ma un unico giallo che si dipanerà nel corso delle dieci puntate. Inoltre in Un passo dal cielo 5 ci sarà maggiore suspance e spazio anche per i sentimenti e la vita di tutti i gironi dei protagonisti.

Tante novità anche nella trama. Dopo un anno, torna a San Candido Emma, che vuole incontrare in carcere il Maestro Albert Kroess, acerrimo nemico del comandante della Forestale di San Candido Francesco Neri. Intanto l’altro protagonista della serie, Vincenzo Nappi, deve fare i conti con la nascita della figlia e al tempo stesso l’abbandono da parte di Eva (Rocio Muñoz Morales).

Spazio per i sentimenti anche per il protagonista di Un passo dal cielo 5: Francesco capirà di essere ancora innamorato di Emma? I due torneranno insieme?

Ma come fare per seguire in diretta tv o in streaming la serie Un passo dal cielo 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Un passo dal cielo 5 streaming, dove vedere la serie in tv

La nuova stagione di Un passo dal cielo 5 va in onda per dieci puntate su Rai 1 dalle 21.25 in prima serata a partire da giovedì 12 settembre 2019. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Non vi volete perdere Un passo dal cielo 5 in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare gli episodi della quinta stagione di Un passo dal cielo anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.