Un passo dal cielo 5: trama, cast, anticipazioni e streaming della nuova stagione della serie su Rai 1

Torna, a due anni di distanza dall’ultima volta, Un passo dal cielo, la fiction di Rai 1 giunta alla quinta stagione. In tutto dieci puntate, con nuovi personaggi, avventure e una trama come sempre avvincente. Protagonista della serie è Daniele Liotti, nel ruolo di Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido.

A fare da scenario meraviglioso di questa serie le Dolomiti e i meravigliosi paesaggi che fanno da cornice a Un passo dal cielo 5. Sette i nuovi personaggi e attori che entrano nel cast citiamo Beatrice Arnera (Valeria Ferrante), Giulia Fiume (Adriana Ferrante), Serena Autieri (Ingrid Moser), Jenny De Nucci (Isabella), Matteo Oscar Giuggioli (Klaus Moser), Stefano Cassetti (Bruno Moser) e Elena Salvi (Sinja Dieks).

Tornano insieme a Daniele Liotti alcuni tra i personaggi più amati della serie come il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello). Al centro di questa nuova edizione ovviamente nuove indagini, imprevisti, ma anche le avventure sentimentali dei protagonisti.

Ritroviamo anche il nemico numero uno del comandante Neri, il Maestro Albert Kroess, interpretato da Matteo Martari. Appuntamento dunque ogni giovedì in prima serata su Rai 1 dalle 21.25 per dieci puntate a cominciare dal 12 settembre 2019. Ecco tutte le anticipazioni, la trama e il cast di Un passo dal Cielo 5.

Un passo dal cielo 5 | Dove eravamo rimasti

La quarta stagione della fiction campione d’ascolti di Rai 1 si era conclusa con il personaggio interpretato da Daniele Liotti che finalmente aveva trovato un equilibrio tra i dolori del passato e la voglia di superarli e farsi una nuova vita.

Al suo fianco c’è infatti la sua amata Emma Giorgi (Pilar Fogliati). All’inizio di Un passo dal cielo 5 c’è invece un clamoroso colpo di scena: Neri è senza Emma, e in compagnia di un’altra donna. Tante dunque le novità che attendono i fan in questa nuova stagione.

Tra le principali, la scelta di non presentare un caso in ognuna delle dieci puntate, ma si tratta di un unico giallo che si dipana dal primo all’ultimo episodio.

Un passo dal cielo 5 | Trama

Colpi di scena, nuovi personaggi, indagini e grande suspance. La nuova stagione di Un passo dal cielo, in onda su Rai 1 da giovedì 12 settembre 2019, vede come temi centrali, oltre alle indagini, anche l’amore e la paternità.

Veniamo alla trama di Un passo dal cielo 5. Emma, dopo un anno di assenza, torna a San Candido. La ragazza infatti vuole andare a trovare in carcere il Maestro Albert Kroess, l’uomo che ha ucciso la moglie di Neri. Adesso è disposto a tutto pur di vendicarsi, anche portargli via suo figlio, che Francesco neppure sapeva di avere.

Francesco avrà superato i suoi dubbi e le sue paure? Il protagonista della serie si imbatterà in un segreto, direttamente dalla comunità Deva, che rimetterà in discussione le sue certezze. Tra i personaggi nuovi della quinta stagione c’è Adriana Ferrante, una reduce di Deva, che vuole ricominciare dopo aver superato l’incubo della setta.

Novità anche per Vincenzo Nappi. Lui ed Eva sono a un passo dal diventare genitori: la paternità sarà difficile da gestire per il commissario, alle prese anche con la convivenza con Valeria, la nuova forestale arrivata a San Candido.

Eva arriverà a lasciare Vincenzo, abbandonandolo al ruolo di ragazzo-padre. Intanto proseguono le indagini che vedono coinvolti da vicino il lavoro di Vincenzo e Francesco: i due diventano pian piano amici anche nella vita di tutti i giorni.

Spazio per l’amore anche per Francesco. Si accorgerà dell’amore che prova ancora per Emma? I due torneranno insieme?

La trama completa di Un passo dal cielo 5

Un passo dal cielo 5 | Cast

Sono ben sette le new entry nel cast di Un passo dal Cielo 2019: Beatrice Arnera (Valeria Ferrante), Giulia Fiume (Adriana Ferrante), Serena Autieri (Ingrid Moser), Jenny De Nucci (Isabella), Matteo Oscar Giuggioli (Klaus Moser), Stefano Cassetti (Bruno Moser) e Elena Salvi (Sinja Dieks).

Valeria è una nuova forestale che si trasferirà a San Candido, stringendo un legame molto forte con Vincenzo. Serena Autieri veste i panni di Ingrid Moser, la moglie di Bruno. Isabella è la fidanzata del figlio di Ingrid e Bruno, Klaus, un ragazzo all’antica.

Per il resto nel cast della serie tornano tutti gli attori e i personaggi più amati della serie di Rai 1, a cominciare da Daniele Liotti nei panni del comandante Francesco Neri ed Enrico Ianniello che interpreta il commissario Vincenzo Nappi.

Emma Giorgi è il personaggio di Pilar Fogliati, mentre nei panni di Eva Fernandez, l’incantevole Rocio Muñoz Morales. Infine nel ruolo del nemico per eccellenza si Francesco Neri, il Maestro Albert Kroess, c’è Matteo Martari.

Il cast completo di Un passo dal cielo 5

Un passo dal cielo 5 | Streaming

Un passo dal cielo 5 va in onda come sempre su Rai 1 con le nuove puntate della quinta stagione a partire da giovedì 12 settembre 2019. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Non vi volete perdere Un passo dal cielo 5 in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare gli episodi della quinta stagione di Un passo dal cielo anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

Dove vedere Un passo dal cielo 5 in streaming