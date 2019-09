Un passo dal cielo 5: anticipazioni prima puntata del 12 settembre 2019 su Rai 1 | La trama e di cosa parla

Inizia questa sera, giovedì 12 settembre 2019, Un passo dal cielo 5, la fiction di Rai 1 giunta alla quinta stagione. Riprendono le avventure di Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido, interpretato da Daniele Liotti e del commissario Vincenzo Nappi. Ma si cosa parla la prima puntata della serie tv, stasera su Rai 1 dalle 21.25? Ecco tutte le anticipazioni.

Ritroviamo tutti i personaggi più amati, con nel cast Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Matteo Martari. A loro si aggiungono sette nuovi volti: Beatrice Arnera (Valeria Ferrante), Giulia Fiume (Adriana Ferrante), Serena Autieri (Ingrid Moser), Jenny De Nucci (Isabella), Matteo Oscar Giuggioli (Klaus Moser), Stefano Cassetti (Bruno Moser) e Elena Salvi (Sinja Dieks).

Un passo dal cielo 5: le anticipazioni della prima puntata di stasera 12 settembre

Stasera va in onda in prima serata su Rai 1 la prima delle dieci puntate di Un passo dal cielo 5. La novità principale di questa nuova stagione è la scelta di una trama orizzontale: un unico giallo che si sviluppa nel corso di tutta la serie, e non più un caso per ogni stagione.

La puntata di oggi si apre con Francesco Neri che inizia a recuperare un po’ di serenità dopo la morte della moglie Livia. L’uomo però adesso ha una nuova preoccupazione: Emma è tornata a San Candido dopo oltre un anno, ma deve far fronte a una grossa minaccia.

Secondo il protagonista di Un passo dal cielo 5, c’è lo zampino del Maestro Albert Kroess, l’acerrimo nemico del personaggio interpretato da Francesco Neri. Il Maestro infatti, pur essendo in carcere, esercita ancora una forte influenza sugli ex adepti della setta Deva.

Novità importanti in vista anche per Vincenzo Nappi. Lui ed Eva stanno per avere una figlia. Un evento che stravolgerà le loro vite, con la paura di non essere all’altezza. Appuntamento dunque stasera 12 settembre 2019 dalle 21.25 su Rai 1 con la prima puntata di Un passo dal cielo 5.

