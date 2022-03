Ultima fermata: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ultima fermata, il programma ideato da Maria De Filippi in onda su Canale 5? Mediaset non ha reso noto il numero esatto delle puntate in programma. Secondo alcuni rumors dovrebbero però essere quattro: la prima mercoledì 23 marzo 2022; l’ultima mercoledì 6 aprile 2022. Di seguito la possibile programmazione:

Prima puntata: mercoledì 23 marzo 2022

Seconda puntata: mercoledì 30 marzo 2022

Terza puntata: mercoledì 6 aprile 2022

Quarta puntata: mercoledì 13 aprile 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Ultima fermata? La messa in onda del programma è prevista dalle ore 21,45 alle ore 00,50. La durata complessiva di ogni serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore. Il format è completamente dedicato alle coppie e ricorda un po’ quello di Temptation Island, solo che non ci sono le tentatrici o i tentatori che mettono in difficoltà il rispettivo fidanzato o fidanzata. Ovviamente, tutte le coppie che partecipano non stanno attraversando un momento felice della loro storia d’amore. Lo scopo di Ultima Fermata è di mettere alla prova i loro sentimenti e capire se possono proseguire la loro storia d’amore, oppure intraprendere due strade completamente diverse tra loro.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Ultima fermata, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.