Ulisse il piacere della scoperta 2019, dove vedere il programma in tv e in streaming

Ulisse Il piacere della scoperta torna in televisione con una nuova stagione a partire da sabato 21 settembre 2019. Il programma, di genere documentarista, è condotto da Alberto Angela (ma è stato ideato insieme al padre, Piero) che porta in prima serata tanta cultura, un motivo d’orgoglio che coinvolge anche tantissimi giovani.

Ulisse Il piacere della scoperta vede andare in onda la prima puntata sabato 21 settembre, raccontando di Gerusalemme.

La nuova stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali porterà il telespettatore in giro per il mondo.

Ma dove vedere la nuova stagione di Ulisse? In tv o in streaming?

Tutto quello che c’è da sapere su Ulisse Il piacere della scoperta, la stagione 2019

Ulisse Il piacere della scoperta 2019, dove vedere in tv il programma di Alberto Angela

Ulisse Il piacere della scoperta è un programma che è andato in onda dal 2000. In origine era stato pensato per il pubblico di Rai 3, dov’è andato in onda fino al 2018, dopodiché è approdato in prima serata su Rai 1.

Infatti, anche la stagione 2019 va in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini che trovate al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. La trasmissione va in onda in chiaro alle ore 21:25 a partire da sabato 21 settembre.

Potete trovare Rai 1 anche al tasto 501 per la versione HD.

Potrebbero interessarti Stasera in tv, programmi e film di sabato 21 settembre 2019: Ulisse, Arrival, Amici Celebrities, Il cacciatore di giganti Amici Celebrities 2019, ecco tutti i concorrenti Vip di quest’anno e le squadre Blu e Bianca Chiara Giordano, chi è la concorrente di Amici Celebrities 2019

Ulisse Il piacere della scoperta 2019, dove vedere in streaming

Volete seguire Ulisse anche in diretta streaming? Nessun problema, perché in vostro soccorso arriva RaiPlay, la piattaforma che consente all’utente – previa registrazione – di usufruire dei programmi della Rai tramite pc, smartphone e tablet.

Inoltre, se volete recuperare le puntate andate in onda di Ulisse, potete farlo sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand che raccoglie tutte le puntate in onda e consente all’utente di recuperarle.

Ulisse Il piacere della scoperta arriva da sabato 21 settembre 2019 in prima serata su Rai 1. Ore 21:25, non perdetevelo… ma, in caso, c’è sempre RaiPlay!