Ulisse Il piacere della scoperta 2019, le anticipazioni della prima puntata

Alberto Angela ci porta ancora una volta a spasso nel tempo con il suo Ulisse – Il piacere della scoperta. L’edizione 2019 è formata da sei episodi, sei tappe che il caro Alberto ha selezionato con premura affinché il pubblico di Rai 1 non si annoi il sabato sera.

Un appuntamento importante, quello con Ulisse, che conferma ancora una volta l’apprezzamento del pubblico nei confronti del conduttore e della cultura.

Nato nel 2000 grazie alla collaborazione con il padre Piero, Ulisse torna a raccontare delle avventure nel corso del tempo. Il primo appuntamento, in onda sabato 21 settembre, apre le porte alla città di Gerusalemme.

Di seguito, le anticipazioni della prima puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta. Allacciate le cinture: si parte!

Ulisse riapre i battenti e la prima puntata ci conduce dritti a Gerusalemme, una città che Alberto Angela – il conduttore – aveva già visitato tempo prima ma, ritornandoci appositamente per il programma, l’ha rivalutata tantissimo.

“C’ero già stato, ma riscoprirla per realizzare la puntata mi ha fatto veramente capire la gente dell’epoca. E ciò di cui ci si accorge è quanto in passato le persone fossero coraggiose. Sfidavano i rischi del viaggio sapendo che forse non sarebbero tornati. Avevano una vita molto difficile ma la affrontavano a cuore pieno e viso aperto”, ha dichiarato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

Secondo Alberto Angela, Gerusalemme è una città che irradia storia esattamente come Roma, anche se assomiglia molto più a Matera con la sua pietra bianca e i vicoli. Del resto, come ricorda Alberto, “proprio a Matera sono stati girati diversi film su Gesù”.

La prima puntata di Ulisse va in onda sabato 21 settembre 2019, alle ore 21:25, su Rai 1. Le prossime puntate potranno contare anche sulla presenza di alcuni ospiti, come Giorgia e Roberto Benigni.

