Tomorrowland – Il mondo di domani: trama, cast e trailer del film su Italia 1

Questa sera, sabato 14 settembre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda Tomorrowland-Il mondo di domani, film fantascientifico del 2015 scritto, diretto e prodotto da Brad Bird. La pellicola, fortemente influenzata dalla filosofia ottimistica di Walt Disney sull’innovazione e l’utopia, vede come protagonisti Britt Robertson e George Clooney.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Tomorrowland film | Trama

Tomorrowland racconta la storia di Frank, ex enfant prodige ormai disilluso, e Casey, un’adolescente molto intelligente con una grande curiosità scientifica.

Entrambi legati da un destino comune, i due affronteranno la pericolosa missione di svelare i segreti di una misteriosa e affascinante dimensione spazio-temporale chiamata “Tomorrowland”. Le loro imprese cambieranno sia il mondo che la loro vita per sempre.

Tomorrowland film | Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

George Clooney – Frank Walker

– Frank Walker Britt Robertson – Casey Newton

– Casey Newton Hugh Laurie – David Nix

– David Nix Raffey Cassidy – Athena

– Athena Tim McGraw – Eddie Newton

– Eddie Newton Judy Greer – Jenny Newton

– Jenny Newton Pierce Gagnon – Nate Newton

– Nate Newton Kathryn Hahn – Ursula

– Ursula Keegan-Michael Key – Hugo

– Hugo Chris Bauer – padre di Frank

– padre di Frank Thomas Robinson – Frank Walker bambino

– Frank Walker bambino Matthew MacCaull – Dave Clark

– Dave Clark Pearce Visser – poliziotto

– poliziotto Garry Chalk – impiegato prigione

– impiegato prigione Jedidiah Goodacre – ragazzo del jetpack

– ragazzo del jetpack Tom Butler – sceriffo

Tomorrowland film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Tomorrowland film | Streaming

Come fare per vedere Tomorrowland – Il mondo di domani in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 14 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

