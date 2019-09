Tiziana Rivale, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2019: carriera e vita privata

Tiziana Rivale è una dei 13 concorrenti di Tale e Quale Show, la trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti che torna in prima serata da venerdì 13 settembre 2019 in prima serata. Come sempre a caratterizzare il programma sono le imitazioni di cantanti e personaggi famosi. Toccherà poi alla giuria dare i voti e decidere il vincitore di ogni puntata. Ma chi è Tiziana Rivale, nel cast di Tale e quale show 2019?

Si tratta di una cantante attiva soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta, che ha realizzato diverse canzoni di successo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tiziana Rivale chi è: la carriera della cantante concorrente di Tale e quale show 2019

Nata a Formia il 13 agosto 1960, Tiziana Rivale ha sviluppato sin dall’infanzia una grande passione e attitudine per la musica. Il suo vero nome è però un altro, vale a dire Letizia Oliva. Oltre ad essere una famosa cantante, è anche una compositrice.

A 11 anni ha fatto i primi passi nel mondo della musica, seguendo i suoi modelli come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Aretha Franklin. Ha una forte anima blues, ma nella sua carriera c’è anche un’esperienza rock nella band Rockcollection.

Nel 1983 Tiziana Rivale vince il Festival di Sanremo con il brano Sarà quel che sarà. Dal 1988 al 1992 ha vissuto a Los Angeles, periodo durante il quale si è anche dedicata al doppiaggio. Nel corso degli anni la concorrente di Tale e quale show 2019 ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, come ospite dei programmi di Paolo Limiti Ci vediamo in TV e Paolo Limiti Show.

Prende parte anche a un paio di esibizioni di Domenica in con Limiti e Fabrizio Frizzi. Tiziana Rivale è anche insegnante presso la Star Rose Academy di Roma.

Tiziana Rivale chi è: vita privata

Non si hanno molte indicazioni sulla sua vita privata. Non è chiaro infatti se la cantante abbia un marito o un compagno. Tiziana Rivale non ha Instagram, ma su Twitter ha pubblicato alcuni tweet particolarmente polemici: “I figli vengono partoriti dalle donne, da quanto è nata la vita sul pianeta”, ha scritto in merito alla maternità surrogata. E sulle coppie omosessuali: “Dovrebbero baciarsi a casa propria, non importa se siano gay o meno”.

