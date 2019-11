Tu si que vales 2019: le anticipazioni della terza puntata di stasera 2 novembre

Terza puntata di Tu si que vales, il programma di Canale 5 che ogni sabato regala ascolti record. Come sempre, spazio a esibizioni spettacolari, che verranno giudicate dai quattro giudici del talent. Non mancano poi grandi ospiti. Ecco dunque le anticipazioni della seconda puntata di oggi.

Il punto di forza sono sicuramente i concorrenti, provenienti da ogni parte del mondo e di qualsiasi età. Dai giocolieri ai cantanti, dai maghi agli acrobati, chiunque può mettere in scena il proprio talento. A valutare le loro performances, la giuria di Tu si que vales, anche quest’anno composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. La grande novità di quest’anno è invece data dalla presenza di Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare.

Alla conduzione invece Belen Rodriguez accompagnata da due grandi sportivi come il campione della Nazionale italiana di rugby Martin Castrogiovanni e il campione del mondo di MMA Alessio Sakara.

Come ogni puntata, anche stasera, secondo le anticipazioni, assisteremo ad esibizioni di ogni tipo, capaci di stupire ed emozionare il pubblico da casa e quello in studio. A giudicare i concorrenti, che possono partecipare a Tu si que vales senza limiti di età o geografici, la giuria, formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

A loro spetta il compito di valutare se il loro sia un talento reale oppure no, dando il loro “per me vale” o “per me non vale”. Al loro fianco, come confermano le anticipazioni di Tu si que vales, l’attrice Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare, formata da cento votanti presenti in studio che con le loro preferenze possono radicalmente cambiare le sorti dei protagonisti in gara. La regia è di Paolo Carcano e Andrea Vicario.

La puntata di oggi, secondo le anticipazioni di Tu si que vales, avrà due grandi ospiti molto amati dal pubblico. Dopo i problemi di salute che hanno allarmato i fan, in studio stasera c’è Emma Marrone. Con lei anche il vincitore dell’ultima edizione di Amici Alberto Urso.

I due ospiti di Tu si que vales di oggi si esibiranno in E poi ti penti, scritta da Kekko dei Modà per il tutor di Amici Celebrities, e in Io sono bella, l’ultimo singolo di Emma, scritto per lei da Vasco Rossi.

Appuntamento dunque stasera, 2 novembre 2019, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25.