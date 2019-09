The Great Wall, il film con Matt Damon: trama, cast e streaming

The Great Wall, il film con Matt Damon ispirato alla costruzione della Muraglia Cinese: trama, cast e streaming

The Great Wall è un film fantastico del 2016 diretto da Zhang Yimou, regista famoso per aver diretto Hero e Lanterne Rosse.

Il film vanta della partecipazione di Matt Damon e si ispira alla costruzione della Grande Muraglia Cinese, una lunghissima serie di mura situate nell’odierna Cina dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel 1987.

Per il regista cinese, The Great Wall è stato il primo film in lingua inglese.

Vediamo di cosa parla, qual è il cast e dove vederlo in tv e in streaming

The Great Wall, la trama del film

Di cosa parla The Great Wall? William Garin è un mercenario che ha combattuto diverse battaglie durante la sua vita, nelle quali si è contraddistinto per le sue abilità da arciere. William viene fatto prigioniero da un misterioso esercito composto da eccellenti guerrieri: si fanno chiamare l’Ordine Senza Nome.

L’esercito, all’interno di un’enorme fortezza, ha come obiettivo quello di combattere per salvare e proteggere l’umanità da forze soprannaturali su una delle più grandi strutture difensive mai costruite: la Muraglia Cinese.

Garin nel viaggio è affiancato da Pero Tovar (fratello d’armi) e da Ballard, un misterioso prigioniero chiuso nella fortezza che sta progettando la fuga.

The Great Wall, il cast da Matt Damon a Pedro Pascal

Chi vediamo nel cast di The Great Wall? In primis schierato il protagonista Matt Damon, un attore che non ha bisogno di presentazioni (The Martian vi dice qualcosa?) e che qui interpreta il coraggioso soldato William.

Al suo fianco vediamo Jing Tian, un’attrice che abbiamo visto in Kong: Skull Island e Pacific Rim – La rivolta e che interpreta in questo film la comandante Lin Mae.

Nel cast vediamo anche Pedro Pascal, conosciuto come Oberyn Martell nella serie Game of Thrones, che in questo film interpreta il valoroso Pero Tovar, un soldato ironico divenuto fratello d’armi del protagonista.

Infine vediamo anche Willem Dafoe che interpreta Sir Ballard, Andy Lau che interpreta lo stratega Wand, Eddie Peng che interpreta il comandante Wu, Numan Acar che interpreta Najid, Luhan che interpreta Peng Yong e Hanyu Zhang che interpreta il generale Shao.

The Great Wall, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere The Great Wall? Il film viene proposto in prima serata su Italia 1 domenica 15 settembre 2019 alle ore 21:20. Chi vuole seguirlo in diretta televisiva può sintonizzarsi sul canale in chiaro al tasto sei del digitale terrestre. Chi vuole seguirlo in diretta streaming invece può loggarsi alla piattaforma MediasetPlay: tramite registrazione, è possibile accedere ai contenuti Mediaset.

Se questa sera avete da fare ma vi piacerebbe recuperare il film in un secondo momento, grazie alla funzione on demand potrete farlo.

